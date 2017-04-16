Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 22,77% 77,237.55925.63760.801487250% 5133.94533.196% 83Merkez% 13,7% 86,32.12013.35126.43211875% 6415.62115.471% 82Çemişgezek% 59,16% 40,842.7901.9265.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tunceli
|% 22,77
|% 77,23
|7.559
|25.637
|60.801
|487
|250
|% 51
|33.945
|33.196
|% 83
|Merkez
|% 13,7
|% 86,3
|2.120
|13.351
|26.432
|118
|75
|% 64
|15.621
|15.471
|% 82
|Çemişgezek
|% 59,16
|% 40,84
|2.790
|1.926
|5.734
|42
|40
|% 95
|4.794
|4.716
|% 87
|Hozat
|% 13,91
|% 86,09
|477
|2.951
|4.295
|35
|34
|% 97
|3.454
|3.428
|% 80
|Mazgirt
|% 14,16
|% 85,84
|134
|812
|6.174
|81
|9
|% 11
|957
|946
|% 76
|Nazımiye
|% 11,67
|% 88,33
|114
|863
|2.323
|28
|14
|% 50
|990
|977
|% 82
|Ovacık
|% 12,05
|% 87,95
|249
|1.817
|4.960
|69
|28
|% 41
|2.069
|2.066
|% 72
|Pertek
|% 31,12
|% 68,88
|1.632
|3.613
|8.373
|59
|38
|% 64
|5.711
|5.245
|% 89
|Pülümür
|% 12,39
|% 87,61
|43
|304
|2.510
|55
|12
|% 22
|349
|347
|% 105