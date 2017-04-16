Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 22,77% 77,237.55925.63760.801487250% 5133.94533.196% 83Merkez% 13,7% 86,32.12013.35126.43211875% 6415.62115.471% 82Çemişgezek% 59,16% 40,842.7901.9265.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tunceli% 22,77% 77,237.55925.63760.801487250% 5133.94533.196% 83
Merkez% 13,7% 86,32.12013.35126.43211875% 6415.62115.471% 82
Çemişgezek% 59,16% 40,842.7901.9265.7344240% 954.7944.716% 87
Hozat% 13,91% 86,094772.9514.2953534% 973.4543.428% 80
Mazgirt% 14,16% 85,841348126.174819% 11957946% 76
Nazımiye% 11,67% 88,331148632.3232814% 50990977% 82
Ovacık% 12,05% 87,952491.8174.9606928% 412.0692.066% 72
Pertek% 31,12% 68,881.6323.6138.3735938% 645.7115.245% 89
Pülümür% 12,39% 87,61433042.5105512% 22349347% 105
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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