Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 24,22% 75,786.35819.89660.801487195% 4026.94626.254% 84Merkez% 14,27% 85,731.75410.53726.43211856% 4712.41412.291% 82Çemişgezek% 55,77% 44,232.4221.9215.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tunceli% 24,22% 75,786.35819.89660.801487195% 4026.94626.254% 84
Merkez% 14,27% 85,731.75410.53726.43211856% 4712.41412.291% 82
Çemişgezek% 55,77% 44,232.4221.9215.7344239% 934.4184.343% 86
Hozat% 14,13% 85,874672.8374.2953532% 913.3293.304% 81
Mazgirt% 23,48% 76,52581896.174813% 4249247% 79
Nazımiye% 5,93% 94,07142222.323286% 21240236% 82
Ovacık% 7,65% 92,35576884.9606915% 22747745% 78
Pertek% 32,16% 67,841.5453.2598.3735934% 585.2644.804% 88
Pülümür% 14,44% 85,56412432.5105510% 18285284% 110
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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