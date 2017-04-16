Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 24,22% 75,786.35819.89660.801487195% 4026.94626.254% 84Merkez% 14,27% 85,731.75410.53726.43211856% 4712.41412.291% 82Çemişgezek% 55,77% 44,232.4221.9215.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tunceli
|% 24,22
|% 75,78
|6.358
|19.896
|60.801
|487
|195
|% 40
|26.946
|26.254
|% 84
|Merkez
|% 14,27
|% 85,73
|1.754
|10.537
|26.432
|118
|56
|% 47
|12.414
|12.291
|% 82
|Çemişgezek
|% 55,77
|% 44,23
|2.422
|1.921
|5.734
|42
|39
|% 93
|4.418
|4.343
|% 86
|Hozat
|% 14,13
|% 85,87
|467
|2.837
|4.295
|35
|32
|% 91
|3.329
|3.304
|% 81
|Mazgirt
|% 23,48
|% 76,52
|58
|189
|6.174
|81
|3
|% 4
|249
|247
|% 79
|Nazımiye
|% 5,93
|% 94,07
|14
|222
|2.323
|28
|6
|% 21
|240
|236
|% 82
|Ovacık
|% 7,65
|% 92,35
|57
|688
|4.960
|69
|15
|% 22
|747
|745
|% 78
|Pertek
|% 32,16
|% 67,84
|1.545
|3.259
|8.373
|59
|34
|% 58
|5.264
|4.804
|% 88
|Pülümür
|% 14,44
|% 85,56
|41
|243
|2.510
|55
|10
|% 18
|285
|284
|% 110