Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTrabzon% 66,5% 33,5316.230159.282568.5041.9461.946% 100483.634475.512% 85Akçaabat% 68,99% 31,0151.41723.11486.766311311% 10076.23974.531% 88Araklı% 84,65% 15,3522.2494.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Trabzon
|% 66,5
|% 33,5
|316.230
|159.282
|568.504
|1.946
|1.946
|% 100
|483.634
|475.512
|% 85
|Akçaabat
|% 68,99
|% 31,01
|51.417
|23.114
|86.766
|311
|311
|% 100
|76.239
|74.531
|% 88
|Araklı
|% 84,65
|% 15,35
|22.249
|4.035
|33.565
|127
|127
|% 100
|26.632
|26.284
|% 79
|Arsin
|% 82,77
|% 17,23
|14.221
|2.960
|20.413
|72
|72
|% 100
|17.379
|17.181
|% 85
|Beşikdüzü
|% 41,79
|% 58,21
|5.800
|8.080
|16.460
|59
|59
|% 100
|14.198
|13.880
|% 86
|Çarşıbaşı
|% 67,97
|% 32,03
|6.800
|3.204
|11.617
|41
|41
|% 100
|10.254
|10.004
|% 88
|Çaykara
|% 78,45
|% 21,55
|6.309
|1.733
|10.150
|58
|58
|% 100
|8.248
|8.042
|% 81
|Dernekpazarı
|% 84,61
|% 15,39
|1.996
|363
|2.975
|16
|16
|% 100
|2.402
|2.359
|% 81
|Düzköy
|% 62,32
|% 37,68
|5.328
|3.221
|10.513
|36
|36
|% 100
|8.778
|8.549
|% 83
|Hayrat
|% 90,65
|% 9,35
|4.132
|426
|5.428
|37
|37
|% 100
|4.589
|4.558
|% 85
|Köprübaşı
|% 84,42
|% 15,58
|2.385
|440
|3.642
|21
|21
|% 100
|2.900
|2.825
|% 80
|Maçka
|% 68,74
|% 31,26
|10.342
|4.703
|18.448
|97
|97
|% 100
|15.359
|15.045
|% 83
|Of
|% 81,58
|% 18,42
|20.544
|4.639
|30.663
|123
|123
|% 100
|25.672
|25.183
|% 84
|Ortahisar
|% 59,01
|% 40,99
|115.989
|80.570
|232.351
|619
|619
|% 100
|199.024
|196.559
|% 86
|Sürmene
|% 75,71
|% 24,29
|11.301
|3.626
|18.994
|87
|87
|% 100
|15.212
|14.927
|% 80
|Şalpazarı
|% 72,47
|% 27,53
|5.458
|2.073
|8.849
|37
|37
|% 100
|7.711
|7.531
|% 87
|Tonya
|% 55,92
|% 44,08
|5.292
|4.172
|11.539
|40
|40
|% 100
|9.793
|9.464
|% 85
|Vakfıkebir
|% 66,96
|% 33,04
|11.597
|5.723
|20.470
|76
|76
|% 100
|17.675
|17.320
|% 86
|Yomra
|% 70,85
|% 29,15
|15.070
|6.200
|25.661
|89
|89
|% 100
|21.569
|21.270
|% 84