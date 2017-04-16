Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTrabzon% 68,15% 31,85277.306129.612568.5041.9461.744% 90415.246406.918% 85Akçaabat% 69,14% 30,8650.00722.32286.766311304% 9874.47972.329% 88Araklı% 84,63% 15,3722.2084.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Trabzon
|% 68,15
|% 31,85
|277.306
|129.612
|568.504
|1.946
|1.744
|% 90
|415.246
|406.918
|% 85
|Akçaabat
|% 69,14
|% 30,86
|50.007
|22.322
|86.766
|311
|304
|% 98
|74.479
|72.329
|% 88
|Araklı
|% 84,63
|% 15,37
|22.208
|4.034
|33.565
|127
|127
|% 100
|26.572
|26.242
|% 79
|Arsin
|% 82,77
|% 17,23
|14.219
|2.960
|20.413
|72
|72
|% 100
|17.374
|17.179
|% 85
|Beşikdüzü
|% 42,15
|% 57,85
|5.800
|7.962
|16.460
|59
|59
|% 100
|14.062
|13.762
|% 85
|Çarşıbaşı
|% 67,97
|% 32,03
|6.800
|3.204
|11.617
|41
|41
|% 100
|11.230
|10.004
|% 97
|Çaykara
|% 78,45
|% 21,55
|6.309
|1.733
|10.150
|58
|58
|% 100
|8.236
|8.042
|% 81
|Dernekpazarı
|% 84,61
|% 15,39
|1.996
|363
|2.975
|16
|16
|% 100
|2.402
|2.359
|% 81
|Düzköy
|% 62,35
|% 37,65
|5.333
|3.221
|10.513
|36
|36
|% 100
|8.777
|8.554
|% 83
|Hayrat
|% 90,65
|% 9,35
|4.132
|426
|5.428
|37
|37
|% 100
|4.645
|4.558
|% 86
|Köprübaşı
|% 84,42
|% 15,58
|2.385
|440
|3.642
|21
|21
|% 100
|2.900
|2.825
|% 80
|Maçka
|% 68,92
|% 31,08
|10.367
|4.674
|18.448
|97
|97
|% 100
|15.249
|15.041
|% 83
|Of
|% 81,92
|% 18,08
|19.258
|4.250
|30.663
|123
|118
|% 96
|23.949
|23.508
|% 83
|Ortahisar
|% 60,43
|% 39,57
|79.772
|52.234
|232.351
|619
|429
|% 69
|133.437
|132.006
|% 85
|Sürmene
|% 75,71
|% 24,29
|11.301
|3.626
|18.994
|87
|87
|% 100
|15.212
|14.927
|% 80
|Şalpazarı
|% 72,44
|% 27,56
|5.458
|2.076
|8.849
|37
|37
|% 100
|7.712
|7.534
|% 87
|Tonya
|% 55,92
|% 44,08
|5.292
|4.172
|11.539
|40
|40
|% 100
|9.787
|9.464
|% 85
|Vakfıkebir
|% 66,96
|% 33,04
|11.598
|5.722
|20.470
|76
|76
|% 100
|17.676
|17.320
|% 86
|Yomra
|% 70,88
|% 29,12
|15.071
|6.193
|25.661
|89
|89
|% 100
|21.547
|21.264
|% 84