Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTrabzon% 68,15% 31,85277.306129.612568.5041.9461.744% 90415.246406.918% 85Akçaabat% 69,14% 30,8650.00722.32286.766311304% 9874.47972.329% 88Araklı% 84,63% 15,3722.2084.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Trabzon% 68,15% 31,85277.306129.612568.5041.9461.744% 90415.246406.918% 85
Akçaabat% 69,14% 30,8650.00722.32286.766311304% 9874.47972.329% 88
Araklı% 84,63% 15,3722.2084.03433.565127127% 10026.57226.242% 79
Arsin% 82,77% 17,2314.2192.96020.4137272% 10017.37417.179% 85
Beşikdüzü% 42,15% 57,855.8007.96216.4605959% 10014.06213.762% 85
Çarşıbaşı% 67,97% 32,036.8003.20411.6174141% 10011.23010.004% 97
Çaykara% 78,45% 21,556.3091.73310.1505858% 1008.2368.042% 81
Dernekpazarı% 84,61% 15,391.9963632.9751616% 1002.4022.359% 81
Düzköy% 62,35% 37,655.3333.22110.5133636% 1008.7778.554% 83
Hayrat% 90,65% 9,354.1324265.4283737% 1004.6454.558% 86
Köprübaşı% 84,42% 15,582.3854403.6422121% 1002.9002.825% 80
Maçka% 68,92% 31,0810.3674.67418.4489797% 10015.24915.041% 83
Of% 81,92% 18,0819.2584.25030.663123118% 9623.94923.508% 83
Ortahisar% 60,43% 39,5779.77252.234232.351619429% 69133.437132.006% 85
Sürmene% 75,71% 24,2911.3013.62618.9948787% 10015.21214.927% 80
Şalpazarı% 72,44% 27,565.4582.0768.8493737% 1007.7127.534% 87
Tonya% 55,92% 44,085.2924.17211.5394040% 1009.7879.464% 85
Vakfıkebir% 66,96% 33,0411.5985.72220.4707676% 10017.67617.320% 86
Yomra% 70,88% 29,1215.0716.19325.6618989% 10021.54721.264% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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