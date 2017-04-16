Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTrabzon% 68,32% 31,68267.481124.030568.5041.9461.695% 87399.830391.511% 85Akçaabat% 69,22% 30,7848.99321.78886.766311298% 9672.93470.781% 88Araklı% 84,63% 15,3722.2084.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Trabzon% 68,32% 31,68267.481124.030568.5041.9461.695% 87399.830391.511% 85
Akçaabat% 69,22% 30,7848.99321.78886.766311298% 9672.93470.781% 88
Araklı% 84,63% 15,3722.2084.03433.565127127% 10026.57426.242% 79
Arsin% 82,77% 17,2314.2192.96020.4137272% 10017.37317.179% 85
Beşikdüzü% 42,15% 57,855.8007.96216.4605959% 10014.06213.762% 85
Çarşıbaşı% 67,97% 32,036.8003.20411.6174141% 10011.37610.004% 98
Çaykara% 78,45% 21,556.3091.73310.1505858% 1008.2278.042% 81
Dernekpazarı% 84,61% 15,391.9963632.9751616% 1002.4012.359% 81
Düzköy% 62,35% 37,655.3333.22110.5133636% 1008.7808.554% 84
Hayrat% 90,65% 9,354.1324265.4283737% 1004.7294.558% 87
Köprübaşı% 84,42% 15,582.3844403.6422121% 1002.8992.824% 80
Maçka% 68,92% 31,0810.3684.67518.4489797% 10015.21615.043% 82
Of% 81,83% 18,1718.6514.14130.663123115% 9323.21922.792% 84
Ortahisar% 60,16% 39,8471.98947.671232.351619392% 63120.960119.660% 85
Sürmene% 75,72% 24,2811.1683.58218.9948787% 10015.03414.750% 79
Şalpazarı% 72,44% 27,565.4582.0768.8493737% 1007.7047.534% 87
Tonya% 56,35% 43,654.9883.86411.5394037% 929.1438.852% 85
Vakfıkebir% 67,09% 32,9111.6145.69820.4707676% 10017.65617.312% 86
Yomra% 70,88% 29,1215.0716.19225.6618989% 10021.54321.263% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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