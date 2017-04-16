Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTrabzon% 68,32% 31,68267.481124.030568.5041.9461.695% 87399.830391.511% 85Akçaabat% 69,22% 30,7848.99321.78886.766311298% 9672.93470.781% 88Araklı% 84,63% 15,3722.2084.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Trabzon
|% 68,32
|% 31,68
|267.481
|124.030
|568.504
|1.946
|1.695
|% 87
|399.830
|391.511
|% 85
|Akçaabat
|% 69,22
|% 30,78
|48.993
|21.788
|86.766
|311
|298
|% 96
|72.934
|70.781
|% 88
|Araklı
|% 84,63
|% 15,37
|22.208
|4.034
|33.565
|127
|127
|% 100
|26.574
|26.242
|% 79
|Arsin
|% 82,77
|% 17,23
|14.219
|2.960
|20.413
|72
|72
|% 100
|17.373
|17.179
|% 85
|Beşikdüzü
|% 42,15
|% 57,85
|5.800
|7.962
|16.460
|59
|59
|% 100
|14.062
|13.762
|% 85
|Çarşıbaşı
|% 67,97
|% 32,03
|6.800
|3.204
|11.617
|41
|41
|% 100
|11.376
|10.004
|% 98
|Çaykara
|% 78,45
|% 21,55
|6.309
|1.733
|10.150
|58
|58
|% 100
|8.227
|8.042
|% 81
|Dernekpazarı
|% 84,61
|% 15,39
|1.996
|363
|2.975
|16
|16
|% 100
|2.401
|2.359
|% 81
|Düzköy
|% 62,35
|% 37,65
|5.333
|3.221
|10.513
|36
|36
|% 100
|8.780
|8.554
|% 84
|Hayrat
|% 90,65
|% 9,35
|4.132
|426
|5.428
|37
|37
|% 100
|4.729
|4.558
|% 87
|Köprübaşı
|% 84,42
|% 15,58
|2.384
|440
|3.642
|21
|21
|% 100
|2.899
|2.824
|% 80
|Maçka
|% 68,92
|% 31,08
|10.368
|4.675
|18.448
|97
|97
|% 100
|15.216
|15.043
|% 82
|Of
|% 81,83
|% 18,17
|18.651
|4.141
|30.663
|123
|115
|% 93
|23.219
|22.792
|% 84
|Ortahisar
|% 60,16
|% 39,84
|71.989
|47.671
|232.351
|619
|392
|% 63
|120.960
|119.660
|% 85
|Sürmene
|% 75,72
|% 24,28
|11.168
|3.582
|18.994
|87
|87
|% 100
|15.034
|14.750
|% 79
|Şalpazarı
|% 72,44
|% 27,56
|5.458
|2.076
|8.849
|37
|37
|% 100
|7.704
|7.534
|% 87
|Tonya
|% 56,35
|% 43,65
|4.988
|3.864
|11.539
|40
|37
|% 92
|9.143
|8.852
|% 85
|Vakfıkebir
|% 67,09
|% 32,91
|11.614
|5.698
|20.470
|76
|76
|% 100
|17.656
|17.312
|% 86
|Yomra
|% 70,88
|% 29,12
|15.071
|6.192
|25.661
|89
|89
|% 100
|21.543
|21.263
|% 84