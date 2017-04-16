Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTrabzon% 68,5% 31,5258.308118.795568.5041.9461.640% 84385.324377.103% 85Akçaabat% 69,24% 30,7646.60520.70686.766311284% 9169.48967.311% 89Araklı% 84,63% 15,3722.2084.03433.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Trabzon
|% 68,5
|% 31,5
|258.308
|118.795
|568.504
|1.946
|1.640
|% 84
|385.324
|377.103
|% 85
|Akçaabat
|% 69,24
|% 30,76
|46.605
|20.706
|86.766
|311
|284
|% 91
|69.489
|67.311
|% 89
|Araklı
|% 84,63
|% 15,37
|22.208
|4.034
|33.565
|127
|127
|% 100
|26.574
|26.242
|% 79
|Arsin
|% 82,77
|% 17,23
|14.219
|2.960
|20.413
|72
|72
|% 100
|17.373
|17.179
|% 85
|Beşikdüzü
|% 42,15
|% 57,85
|5.800
|7.962
|16.460
|59
|59
|% 100
|14.061
|13.762
|% 85
|Çarşıbaşı
|% 67,97
|% 32,03
|6.800
|3.204
|11.617
|41
|41
|% 100
|11.440
|10.004
|% 98
|Çaykara
|% 78,45
|% 21,55
|6.309
|1.733
|10.150
|58
|58
|% 100
|8.227
|8.042
|% 81
|Dernekpazarı
|% 84,58
|% 15,42
|1.991
|363
|2.975
|16
|16
|% 100
|2.397
|2.354
|% 81
|Düzköy
|% 62,35
|% 37,65
|5.333
|3.221
|10.513
|36
|36
|% 100
|8.780
|8.554
|% 84
|Hayrat
|% 90,65
|% 9,35
|4.132
|426
|5.428
|37
|37
|% 100
|4.768
|4.558
|% 88
|Köprübaşı
|% 84,42
|% 15,58
|2.384
|440
|3.642
|21
|21
|% 100
|2.898
|2.824
|% 80
|Maçka
|% 69,62
|% 30,38
|9.833
|4.291
|18.448
|97
|92
|% 95
|14.281
|14.124
|% 83
|Of
|% 82,22
|% 17,78
|17.727
|3.833
|30.663
|123
|110
|% 89
|21.949
|21.560
|% 84
|Ortahisar
|% 60,3
|% 39,7
|69.422
|45.707
|232.351
|619
|378
|% 61
|116.367
|115.129
|% 85
|Sürmene
|% 75,72
|% 24,28
|11.168
|3.582
|18.994
|87
|87
|% 100
|15.034
|14.750
|% 79
|Şalpazarı
|% 72,45
|% 27,55
|5.459
|2.076
|8.849
|37
|37
|% 100
|7.704
|7.535
|% 87
|Tonya
|% 58,58
|% 41,42
|4.720
|3.337
|11.539
|40
|34
|% 85
|8.285
|8.057
|% 85
|Vakfıkebir
|% 67,08
|% 32,92
|11.614
|5.700
|20.470
|76
|76
|% 100
|17.658
|17.314
|% 86
|Yomra
|% 70,68
|% 29,32
|12.584
|5.220
|25.661
|89
|75
|% 84
|18.039
|17.804
|% 84