Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTrabzon% 68,5% 31,5258.308118.795568.5041.9461.640% 84385.324377.103% 85Akçaabat% 69,24% 30,7646.60520.70686.766311284% 9169.48967.311% 89Araklı% 84,63% 15,3722.2084.03433.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Trabzon% 68,5% 31,5258.308118.795568.5041.9461.640% 84385.324377.103% 85
Akçaabat% 69,24% 30,7646.60520.70686.766311284% 9169.48967.311% 89
Araklı% 84,63% 15,3722.2084.03433.565127127% 10026.57426.242% 79
Arsin% 82,77% 17,2314.2192.96020.4137272% 10017.37317.179% 85
Beşikdüzü% 42,15% 57,855.8007.96216.4605959% 10014.06113.762% 85
Çarşıbaşı% 67,97% 32,036.8003.20411.6174141% 10011.44010.004% 98
Çaykara% 78,45% 21,556.3091.73310.1505858% 1008.2278.042% 81
Dernekpazarı% 84,58% 15,421.9913632.9751616% 1002.3972.354% 81
Düzköy% 62,35% 37,655.3333.22110.5133636% 1008.7808.554% 84
Hayrat% 90,65% 9,354.1324265.4283737% 1004.7684.558% 88
Köprübaşı% 84,42% 15,582.3844403.6422121% 1002.8982.824% 80
Maçka% 69,62% 30,389.8334.29118.4489792% 9514.28114.124% 83
Of% 82,22% 17,7817.7273.83330.663123110% 8921.94921.560% 84
Ortahisar% 60,3% 39,769.42245.707232.351619378% 61116.367115.129% 85
Sürmene% 75,72% 24,2811.1683.58218.9948787% 10015.03414.750% 79
Şalpazarı% 72,45% 27,555.4592.0768.8493737% 1007.7047.535% 87
Tonya% 58,58% 41,424.7203.33711.5394034% 858.2858.057% 85
Vakfıkebir% 67,08% 32,9211.6145.70020.4707676% 10017.65817.314% 86
Yomra% 70,68% 29,3212.5845.22025.6618975% 8418.03917.804% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Dernekpazarı, Vakfıkebir, Şalpazarı, Köprübaşı, Ortahisar, Çarşıbaşı, Beşikdüzü, Akçaabat, Trabzon