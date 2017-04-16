Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTrabzon% 69% 31239.088107.399568.5041.9461.531% 79354.873346.487% 85Akçaabat% 69,68% 30,3241.30217.97086.766311250% 8061.40959.272% 89Araklı% 84,6% 15,422.1664.03433.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Trabzon% 69% 31239.088107.399568.5041.9461.531% 79354.873346.487% 85
Akçaabat% 69,68% 30,3241.30217.97086.766311250% 8061.40959.272% 89
Araklı% 84,6% 15,422.1664.03433.565127127% 10026.53226.200% 79
Arsin% 82,5% 17,513.7472.91620.4137269% 9616.85216.663% 85
Beşikdüzü% 42,15% 57,855.8007.96216.4605959% 10014.05113.762% 85
Çarşıbaşı% 67,97% 32,036.8003.20411.6174141% 10011.53710.004% 99
Çaykara% 78,45% 21,556.3091.73310.1505858% 1008.2188.042% 81
Dernekpazarı% 84,85% 15,151.9943562.9751616% 1002.3902.350% 80
Düzköy% 62,35% 37,655.3333.22110.5133636% 1008.7808.554% 84
Hayrat% 90,66% 9,344.1354265.4283737% 1005.0474.561% 93
Köprübaşı% 84,42% 15,582.3844403.6422121% 1002.8982.824% 80
Maçka% 69,17% 30,838.3723.73118.4489784% 8712.44812.103% 82
Of% 82,08% 17,9217.1323.74030.663123106% 8621.24520.872% 84
Ortahisar% 60,92% 39,0859.81138.374232.351619327% 5399.19098.185% 85
Sürmene% 75,55% 24,4510.6493.44718.9948784% 9714.36714.096% 79
Şalpazarı% 72,45% 27,555.4592.0768.8493737% 1007.7047.535% 87
Tonya% 56,76% 43,243.9232.98811.5394030% 757.0856.911% 85
Vakfıkebir% 66,84% 33,1611.5695.74020.4707676% 10017.65117.309% 86
Yomra% 70,77% 29,2312.2035.04125.6618973% 8217.46917.244% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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