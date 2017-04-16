Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTrabzon% 69% 31239.088107.399568.5041.9461.531% 79354.873346.487% 85Akçaabat% 69,68% 30,3241.30217.97086.766311250% 8061.40959.272% 89Araklı% 84,6% 15,422.1664.03433.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Trabzon
|% 69
|% 31
|239.088
|107.399
|568.504
|1.946
|1.531
|% 79
|354.873
|346.487
|% 85
|Akçaabat
|% 69,68
|% 30,32
|41.302
|17.970
|86.766
|311
|250
|% 80
|61.409
|59.272
|% 89
|Araklı
|% 84,6
|% 15,4
|22.166
|4.034
|33.565
|127
|127
|% 100
|26.532
|26.200
|% 79
|Arsin
|% 82,5
|% 17,5
|13.747
|2.916
|20.413
|72
|69
|% 96
|16.852
|16.663
|% 85
|Beşikdüzü
|% 42,15
|% 57,85
|5.800
|7.962
|16.460
|59
|59
|% 100
|14.051
|13.762
|% 85
|Çarşıbaşı
|% 67,97
|% 32,03
|6.800
|3.204
|11.617
|41
|41
|% 100
|11.537
|10.004
|% 99
|Çaykara
|% 78,45
|% 21,55
|6.309
|1.733
|10.150
|58
|58
|% 100
|8.218
|8.042
|% 81
|Dernekpazarı
|% 84,85
|% 15,15
|1.994
|356
|2.975
|16
|16
|% 100
|2.390
|2.350
|% 80
|Düzköy
|% 62,35
|% 37,65
|5.333
|3.221
|10.513
|36
|36
|% 100
|8.780
|8.554
|% 84
|Hayrat
|% 90,66
|% 9,34
|4.135
|426
|5.428
|37
|37
|% 100
|5.047
|4.561
|% 93
|Köprübaşı
|% 84,42
|% 15,58
|2.384
|440
|3.642
|21
|21
|% 100
|2.898
|2.824
|% 80
|Maçka
|% 69,17
|% 30,83
|8.372
|3.731
|18.448
|97
|84
|% 87
|12.448
|12.103
|% 82
|Of
|% 82,08
|% 17,92
|17.132
|3.740
|30.663
|123
|106
|% 86
|21.245
|20.872
|% 84
|Ortahisar
|% 60,92
|% 39,08
|59.811
|38.374
|232.351
|619
|327
|% 53
|99.190
|98.185
|% 85
|Sürmene
|% 75,55
|% 24,45
|10.649
|3.447
|18.994
|87
|84
|% 97
|14.367
|14.096
|% 79
|Şalpazarı
|% 72,45
|% 27,55
|5.459
|2.076
|8.849
|37
|37
|% 100
|7.704
|7.535
|% 87
|Tonya
|% 56,76
|% 43,24
|3.923
|2.988
|11.539
|40
|30
|% 75
|7.085
|6.911
|% 85
|Vakfıkebir
|% 66,84
|% 33,16
|11.569
|5.740
|20.470
|76
|76
|% 100
|17.651
|17.309
|% 86
|Yomra
|% 70,77
|% 29,23
|12.203
|5.041
|25.661
|89
|73
|% 82
|17.469
|17.244
|% 84