Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTrabzon% 69,55% 30,45211.76692.705568.5041.9461.369% 70312.394304.471% 85Akçaabat% 69,91% 30,0933.53114.43186.766311207% 6749.69047.962% 89Araklı% 84,6% 15,422.1664.03433.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Trabzon
|% 69,55
|% 30,45
|211.766
|92.705
|568.504
|1.946
|1.369
|% 70
|312.394
|304.471
|% 85
|Akçaabat
|% 69,91
|% 30,09
|33.531
|14.431
|86.766
|311
|207
|% 67
|49.690
|47.962
|% 89
|Araklı
|% 84,6
|% 15,4
|22.166
|4.034
|33.565
|127
|127
|% 100
|26.532
|26.200
|% 79
|Arsin
|% 83,04
|% 16,96
|11.491
|2.347
|20.413
|72
|58
|% 81
|13.998
|13.838
|% 85
|Beşikdüzü
|% 42,72
|% 57,28
|5.169
|6.931
|16.460
|59
|54
|% 92
|12.374
|12.100
|% 85
|Çarşıbaşı
|% 67,99
|% 32,01
|6.800
|3.201
|11.617
|41
|41
|% 100
|11.592
|10.001
|% 100
|Çaykara
|% 79,02
|% 20,98
|6.009
|1.595
|10.150
|58
|56
|% 97
|7.766
|7.604
|% 81
|Dernekpazarı
|% 85,03
|% 14,97
|2.000
|352
|2.975
|16
|16
|% 100
|2.391
|2.352
|% 80
|Düzköy
|% 62,87
|% 37,13
|5.378
|3.176
|10.513
|36
|36
|% 100
|8.780
|8.554
|% 84
|Hayrat
|% 90,66
|% 9,34
|4.135
|426
|5.428
|37
|37
|% 100
|5.251
|4.561
|% 97
|Köprübaşı
|% 84,42
|% 15,58
|2.384
|440
|3.642
|21
|21
|% 100
|2.898
|2.824
|% 80
|Maçka
|% 67,36
|% 32,64
|6.879
|3.334
|18.448
|97
|69
|% 71
|10.537
|10.213
|% 83
|Of
|% 81,96
|% 18,04
|15.796
|3.477
|30.663
|123
|97
|% 79
|19.598
|19.273
|% 83
|Ortahisar
|% 61,47
|% 38,53
|51.702
|32.404
|232.351
|619
|284
|% 46
|84.977
|84.106
|% 84
|Sürmene
|% 75,23
|% 24,77
|8.930
|2.941
|18.994
|87
|74
|% 85
|12.104
|11.871
|% 79
|Şalpazarı
|% 72,45
|% 27,55
|5.459
|2.076
|8.849
|37
|37
|% 100
|7.704
|7.535
|% 87
|Tonya
|% 56,29
|% 43,71
|2.886
|2.241
|11.539
|40
|23
|% 57
|5.231
|5.127
|% 86
|Vakfıkebir
|% 67,44
|% 32,56
|10.727
|5.180
|20.470
|76
|69
|% 91
|16.341
|15.907
|% 86
|Yomra
|% 71,48
|% 28,52
|10.324
|4.119
|25.661
|89
|63
|% 71
|14.630
|14.443
|% 84