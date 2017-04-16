Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTrabzon% 69,55% 30,45211.76692.705568.5041.9461.369% 70312.394304.471% 85Akçaabat% 69,91% 30,0933.53114.43186.766311207% 6749.69047.962% 89Araklı% 84,6% 15,422.1664.03433.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Trabzon% 69,55% 30,45211.76692.705568.5041.9461.369% 70312.394304.471% 85
Akçaabat% 69,91% 30,0933.53114.43186.766311207% 6749.69047.962% 89
Araklı% 84,6% 15,422.1664.03433.565127127% 10026.53226.200% 79
Arsin% 83,04% 16,9611.4912.34720.4137258% 8113.99813.838% 85
Beşikdüzü% 42,72% 57,285.1696.93116.4605954% 9212.37412.100% 85
Çarşıbaşı% 67,99% 32,016.8003.20111.6174141% 10011.59210.001% 100
Çaykara% 79,02% 20,986.0091.59510.1505856% 977.7667.604% 81
Dernekpazarı% 85,03% 14,972.0003522.9751616% 1002.3912.352% 80
Düzköy% 62,87% 37,135.3783.17610.5133636% 1008.7808.554% 84
Hayrat% 90,66% 9,344.1354265.4283737% 1005.2514.561% 97
Köprübaşı% 84,42% 15,582.3844403.6422121% 1002.8982.824% 80
Maçka% 67,36% 32,646.8793.33418.4489769% 7110.53710.213% 83
Of% 81,96% 18,0415.7963.47730.66312397% 7919.59819.273% 83
Ortahisar% 61,47% 38,5351.70232.404232.351619284% 4684.97784.106% 84
Sürmene% 75,23% 24,778.9302.94118.9948774% 8512.10411.871% 79
Şalpazarı% 72,45% 27,555.4592.0768.8493737% 1007.7047.535% 87
Tonya% 56,29% 43,712.8862.24111.5394023% 575.2315.127% 86
Vakfıkebir% 67,44% 32,5610.7275.18020.4707669% 9116.34115.907% 86
Yomra% 71,48% 28,5210.3244.11925.6618963% 7114.63014.443% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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