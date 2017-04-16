Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 63,25% 36,75226.570131.639417.6611.5811.581% 100363.882358.209% 87Merkez% 66,74% 33,2678.00638.883131.471412412% 100118.326116.889% 90Almus% 51,16% 48,846.5696.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 63,25
|% 36,75
|226.570
|131.639
|417.661
|1.581
|1.581
|% 100
|363.882
|358.209
|% 87
|Merkez
|% 66,74
|% 33,26
|78.006
|38.883
|131.471
|412
|412
|% 100
|118.326
|116.889
|% 90
|Almus
|% 51,16
|% 48,84
|6.569
|6.270
|15.540
|76
|76
|% 100
|13.071
|12.839
|% 84
|Artova
|% 70,51
|% 29,49
|4.063
|1.699
|6.440
|37
|37
|% 100
|5.835
|5.762
|% 91
|Başçiftlik
|% 73,24
|% 26,76
|2.129
|778
|4.261
|19
|19
|% 100
|2.986
|2.907
|% 70
|Erbaa
|% 65,25
|% 34,75
|36.826
|19.615
|66.958
|233
|233
|% 100
|57.641
|56.441
|% 86
|Niksar
|% 60,58
|% 39,42
|23.541
|15.319
|45.967
|186
|186
|% 100
|39.516
|38.860
|% 86
|Pazar
|% 76,22
|% 23,78
|6.838
|2.133
|10.114
|39
|39
|% 100
|9.123
|8.971
|% 90
|Reşadiye
|% 68,82
|% 31,18
|12.067
|5.468
|23.292
|130
|130
|% 100
|17.821
|17.535
|% 77
|Sulusaray
|% 82,09
|% 17,91
|3.675
|802
|5.581
|25
|25
|% 100
|4.545
|4.477
|% 81
|Turhal
|% 58,76
|% 41,24
|30.121
|21.143
|59.542
|195
|195
|% 100
|52.159
|51.264
|% 88
|Yeşilyurt
|% 77,39
|% 22,61
|4.169
|1.218
|6.355
|30
|30
|% 100
|5.469
|5.387
|% 86
|Zile
|% 50,35
|% 49,65
|18.566
|18.311
|42.140
|199
|199
|% 100
|37.390
|36.877
|% 89