Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 63,25% 36,75226.570131.639417.6611.5811.581% 100363.882358.209% 87Merkez% 66,74% 33,2678.00638.883131.471412412% 100118.326116.889% 90Almus% 51,16% 48,846.5696.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tokat% 63,25% 36,75226.570131.639417.6611.5811.581% 100363.882358.209% 87
Merkez% 66,74% 33,2678.00638.883131.471412412% 100118.326116.889% 90
Almus% 51,16% 48,846.5696.27015.5407676% 10013.07112.839% 84
Artova% 70,51% 29,494.0631.6996.4403737% 1005.8355.762% 91
Başçiftlik% 73,24% 26,762.1297784.2611919% 1002.9862.907% 70
Erbaa% 65,25% 34,7536.82619.61566.958233233% 10057.64156.441% 86
Niksar% 60,58% 39,4223.54115.31945.967186186% 10039.51638.860% 86
Pazar% 76,22% 23,786.8382.13310.1143939% 1009.1238.971% 90
Reşadiye% 68,82% 31,1812.0675.46823.292130130% 10017.82117.535% 77
Sulusaray% 82,09% 17,913.6758025.5812525% 1004.5454.477% 81
Turhal% 58,76% 41,2430.12121.14359.542195195% 10052.15951.264% 88
Yeşilyurt% 77,39% 22,614.1691.2186.3553030% 1005.4695.387% 86
Zile% 50,35% 49,6518.56618.31142.140199199% 10037.39036.877% 89

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Başçiftlik, Yeşilyurt, Sulusaray, Reşadiye, Niksar, Artova, Turhal, Erbaa, Almus, Tokat
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