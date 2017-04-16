Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 63,26% 36,74226.544131.563417.6611.5811.580% 100363.735358.107% 87Merkez% 66,74% 33,2678.00638.883131.471412412% 100118.311116.889% 90Almus% 51,16% 48,846.5696.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 63,26
|% 36,74
|226.544
|131.563
|417.661
|1.581
|1.580
|% 100
|363.735
|358.107
|% 87
|Merkez
|% 66,74
|% 33,26
|78.006
|38.883
|131.471
|412
|412
|% 100
|118.311
|116.889
|% 90
|Almus
|% 51,16
|% 48,84
|6.569
|6.270
|15.540
|76
|76
|% 100
|13.061
|12.839
|% 84
|Artova
|% 70,51
|% 29,49
|4.063
|1.699
|6.440
|37
|37
|% 100
|5.835
|5.762
|% 91
|Başçiftlik
|% 73,24
|% 26,76
|2.129
|778
|4.261
|19
|19
|% 100
|2.987
|2.907
|% 70
|Erbaa
|% 65,25
|% 34,75
|36.823
|19.615
|66.958
|233
|233
|% 100
|57.624
|56.438
|% 86
|Niksar
|% 60,58
|% 39,42
|23.541
|15.319
|45.967
|186
|186
|% 100
|39.515
|38.860
|% 86
|Pazar
|% 76,71
|% 23,29
|6.887
|2.091
|10.114
|39
|39
|% 100
|9.127
|8.978
|% 90
|Reşadiye
|% 68,82
|% 31,18
|12.067
|5.468
|23.292
|130
|130
|% 100
|17.821
|17.535
|% 77
|Sulusaray
|% 82,09
|% 17,91
|3.675
|802
|5.581
|25
|25
|% 100
|4.545
|4.477
|% 81
|Turhal
|% 58,76
|% 41,24
|30.121
|21.143
|59.542
|195
|195
|% 100
|52.154
|51.264
|% 88
|Yeşilyurt
|% 77,39
|% 22,61
|4.169
|1.218
|6.355
|30
|30
|% 100
|5.469
|5.387
|% 86
|Zile
|% 50,3
|% 49,7
|18.494
|18.277
|42.140
|199
|198
|% 99
|37.286
|36.771
|% 89