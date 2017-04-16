Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 63,52% 36,48226.425130.022417.6611.5811.574% 100361.863356.447% 87Merkez% 66,9% 33,177.63738.421131.471412410% 100117.377116.058% 90Almus% 51,21% 48,796.5706.26015.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 63,52
|% 36,48
|226.425
|130.022
|417.661
|1.581
|1.574
|% 100
|361.863
|356.447
|% 87
|Merkez
|% 66,9
|% 33,1
|77.637
|38.421
|131.471
|412
|410
|% 100
|117.377
|116.058
|% 90
|Almus
|% 51,21
|% 48,79
|6.570
|6.260
|15.540
|76
|76
|% 100
|13.041
|12.830
|% 84
|Artova
|% 70,51
|% 29,49
|4.063
|1.699
|6.440
|37
|37
|% 100
|5.835
|5.762
|% 91
|Başçiftlik
|% 73,24
|% 26,76
|2.129
|778
|4.261
|19
|19
|% 100
|2.979
|2.907
|% 70
|Erbaa
|% 65,37
|% 34,63
|36.796
|19.496
|66.958
|233
|233
|% 100
|57.468
|56.292
|% 86
|Niksar
|% 61,04
|% 38,96
|23.737
|15.150
|45.967
|186
|186
|% 100
|39.527
|38.887
|% 86
|Pazar
|% 77,5
|% 22,5
|6.857
|1.991
|10.114
|39
|39
|% 100
|8.969
|8.848
|% 89
|Reşadiye
|% 68,8
|% 31,2
|11.992
|5.438
|23.292
|130
|128
|% 98
|17.708
|17.430
|% 76
|Sulusaray
|% 82,09
|% 17,91
|3.675
|802
|5.581
|25
|25
|% 100
|4.545
|4.477
|% 81
|Turhal
|% 59,34
|% 40,66
|30.310
|20.768
|59.542
|195
|195
|% 100
|51.951
|51.078
|% 87
|Yeşilyurt
|% 77,39
|% 22,61
|4.169
|1.218
|6.355
|30
|30
|% 100
|5.468
|5.387
|% 86
|Zile
|% 50,67
|% 49,33
|18.490
|18.001
|42.140
|199
|196
|% 98
|36.995
|36.491
|% 88