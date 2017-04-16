Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 63,52% 36,48226.425130.022417.6611.5811.574% 100361.863356.447% 87Merkez% 66,9% 33,177.63738.421131.471412410% 100117.377116.058% 90Almus% 51,21% 48,796.5706.26015.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tokat% 63,52% 36,48226.425130.022417.6611.5811.574% 100361.863356.447% 87
Merkez% 66,9% 33,177.63738.421131.471412410% 100117.377116.058% 90
Almus% 51,21% 48,796.5706.26015.5407676% 10013.04112.830% 84
Artova% 70,51% 29,494.0631.6996.4403737% 1005.8355.762% 91
Başçiftlik% 73,24% 26,762.1297784.2611919% 1002.9792.907% 70
Erbaa% 65,37% 34,6336.79619.49666.958233233% 10057.46856.292% 86
Niksar% 61,04% 38,9623.73715.15045.967186186% 10039.52738.887% 86
Pazar% 77,5% 22,56.8571.99110.1143939% 1008.9698.848% 89
Reşadiye% 68,8% 31,211.9925.43823.292130128% 9817.70817.430% 76
Sulusaray% 82,09% 17,913.6758025.5812525% 1004.5454.477% 81
Turhal% 59,34% 40,6630.31020.76859.542195195% 10051.95151.078% 87
Yeşilyurt% 77,39% 22,614.1691.2186.3553030% 1005.4685.387% 86
Zile% 50,67% 49,3318.49018.00142.140199196% 9836.99536.491% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Başçiftlik, Yeşilyurt, Sulusaray, Reşadiye, Niksar, Artova, Turhal, Erbaa, Almus