Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 63,69% 36,31224.822128.156417.6611.5811.557% 98358.289352.978% 87Merkez% 66,89% 33,1176.88238.058131.471412406% 99116.220114.940% 90Almus% 51,21% 48,796.5706.26015.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 63,69
|% 36,31
|224.822
|128.156
|417.661
|1.581
|1.557
|% 98
|358.289
|352.978
|% 87
|Merkez
|% 66,89
|% 33,11
|76.882
|38.058
|131.471
|412
|406
|% 99
|116.220
|114.940
|% 90
|Almus
|% 51,21
|% 48,79
|6.570
|6.260
|15.540
|76
|76
|% 100
|13.033
|12.830
|% 84
|Artova
|% 70,51
|% 29,49
|4.063
|1.699
|6.440
|37
|37
|% 100
|5.835
|5.762
|% 91
|Başçiftlik
|% 73,24
|% 26,76
|2.129
|778
|4.261
|19
|19
|% 100
|2.979
|2.907
|% 70
|Erbaa
|% 65,64
|% 34,36
|36.247
|18.976
|66.958
|233
|229
|% 98
|56.366
|55.223
|% 85
|Niksar
|% 61,04
|% 38,96
|23.534
|15.021
|45.967
|186
|185
|% 99
|39.191
|38.555
|% 86
|Pazar
|% 77,5
|% 22,5
|6.857
|1.991
|10.114
|39
|39
|% 100
|8.966
|8.848
|% 89
|Reşadiye
|% 68,93
|% 31,07
|11.931
|5.377
|23.292
|130
|126
|% 97
|17.581
|17.308
|% 77
|Sulusaray
|% 82,09
|% 17,91
|3.675
|802
|5.581
|25
|25
|% 100
|4.545
|4.477
|% 81
|Turhal
|% 59,61
|% 40,39
|30.287
|20.521
|59.542
|195
|193
|% 99
|51.678
|50.808
|% 87
|Yeşilyurt
|% 77,39
|% 22,61
|4.169
|1.218
|6.355
|30
|30
|% 100
|5.470
|5.387
|% 86
|Zile
|% 51,42
|% 48,58
|18.478
|17.455
|42.140
|199
|192
|% 96
|36.425
|35.933
|% 88