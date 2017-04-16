Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 63,69% 36,31224.822128.156417.6611.5811.557% 98358.289352.978% 87Merkez% 66,89% 33,1176.88238.058131.471412406% 99116.220114.940% 90Almus% 51,21% 48,796.5706.26015.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tokat% 63,69% 36,31224.822128.156417.6611.5811.557% 98358.289352.978% 87
Merkez% 66,89% 33,1176.88238.058131.471412406% 99116.220114.940% 90
Almus% 51,21% 48,796.5706.26015.5407676% 10013.03312.830% 84
Artova% 70,51% 29,494.0631.6996.4403737% 1005.8355.762% 91
Başçiftlik% 73,24% 26,762.1297784.2611919% 1002.9792.907% 70
Erbaa% 65,64% 34,3636.24718.97666.958233229% 9856.36655.223% 85
Niksar% 61,04% 38,9623.53415.02145.967186185% 9939.19138.555% 86
Pazar% 77,5% 22,56.8571.99110.1143939% 1008.9668.848% 89
Reşadiye% 68,93% 31,0711.9315.37723.292130126% 9717.58117.308% 77
Sulusaray% 82,09% 17,913.6758025.5812525% 1004.5454.477% 81
Turhal% 59,61% 40,3930.28720.52159.542195193% 9951.67850.808% 87
Yeşilyurt% 77,39% 22,614.1691.2186.3553030% 1005.4705.387% 86
Zile% 51,42% 48,5818.47817.45542.140199192% 9636.42535.933% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Başçiftlik, Yeşilyurt, Sulusaray, Reşadiye, Niksar, Artova, Turhal, Erbaa, Almus