Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 63,81% 36,19218.740124.040417.6611.5811.516% 96347.789342.780% 87Merkez% 67,25% 32,7573.59935.839131.471412389% 94110.604109.438% 90Almus% 51,16% 48,846.5756.27815.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tokat% 63,81% 36,19218.740124.040417.6611.5811.516% 96347.789342.780% 87
Merkez% 67,25% 32,7573.59935.839131.471412389% 94110.604109.438% 90
Almus% 51,16% 48,846.5756.27815.5407676% 10013.02412.853% 84
Artova% 70,27% 29,734.0641.7196.4403737% 1005.8565.783% 91
Başçiftlik% 73,24% 26,762.1297784.2611919% 1002.9792.907% 70
Erbaa% 65,08% 34,9234.31018.40666.958233218% 9453.76452.716% 85
Niksar% 61,35% 38,6522.97114.47245.967186181% 9738.03737.443% 86
Pazar% 77,56% 22,446.8671.98710.1143939% 1008.9728.854% 89
Reşadiye% 69,14% 30,8611.8475.28723.292130124% 9517.40617.134% 77
Sulusaray% 82,09% 17,913.6758025.5812525% 1004.5454.477% 81
Turhal% 59,61% 40,3930.28720.52159.542195193% 9951.67450.808% 87
Yeşilyurt% 77,39% 22,614.1691.2186.3553030% 1005.4675.387% 86
Zile% 52,16% 47,8418.24716.73342.140199185% 9335.46134.980% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Başçiftlik, Yeşilyurt, Sulusaray, Reşadiye, Niksar, Artova, Turhal, Erbaa, Almus