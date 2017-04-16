Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 63,81% 36,19218.740124.040417.6611.5811.516% 96347.789342.780% 87Merkez% 67,25% 32,7573.59935.839131.471412389% 94110.604109.438% 90Almus% 51,16% 48,846.5756.27815.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 63,81
|% 36,19
|218.740
|124.040
|417.661
|1.581
|1.516
|% 96
|347.789
|342.780
|% 87
|Merkez
|% 67,25
|% 32,75
|73.599
|35.839
|131.471
|412
|389
|% 94
|110.604
|109.438
|% 90
|Almus
|% 51,16
|% 48,84
|6.575
|6.278
|15.540
|76
|76
|% 100
|13.024
|12.853
|% 84
|Artova
|% 70,27
|% 29,73
|4.064
|1.719
|6.440
|37
|37
|% 100
|5.856
|5.783
|% 91
|Başçiftlik
|% 73,24
|% 26,76
|2.129
|778
|4.261
|19
|19
|% 100
|2.979
|2.907
|% 70
|Erbaa
|% 65,08
|% 34,92
|34.310
|18.406
|66.958
|233
|218
|% 94
|53.764
|52.716
|% 85
|Niksar
|% 61,35
|% 38,65
|22.971
|14.472
|45.967
|186
|181
|% 97
|38.037
|37.443
|% 86
|Pazar
|% 77,56
|% 22,44
|6.867
|1.987
|10.114
|39
|39
|% 100
|8.972
|8.854
|% 89
|Reşadiye
|% 69,14
|% 30,86
|11.847
|5.287
|23.292
|130
|124
|% 95
|17.406
|17.134
|% 77
|Sulusaray
|% 82,09
|% 17,91
|3.675
|802
|5.581
|25
|25
|% 100
|4.545
|4.477
|% 81
|Turhal
|% 59,61
|% 40,39
|30.287
|20.521
|59.542
|195
|193
|% 99
|51.674
|50.808
|% 87
|Yeşilyurt
|% 77,39
|% 22,61
|4.169
|1.218
|6.355
|30
|30
|% 100
|5.467
|5.387
|% 86
|Zile
|% 52,16
|% 47,84
|18.247
|16.733
|42.140
|199
|185
|% 93
|35.461
|34.980
|% 88