Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 64,55% 35,45205.699112.962417.6611.5811.417% 90323.165318.661% 87Merkez% 66,96% 33,0469.17534.127131.471412370% 90104.366103.302% 90Almus% 56,87% 43,136.5164.94215.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 64,55
|% 35,45
|205.699
|112.962
|417.661
|1.581
|1.417
|% 90
|323.165
|318.661
|% 87
|Merkez
|% 66,96
|% 33,04
|69.175
|34.127
|131.471
|412
|370
|% 90
|104.366
|103.302
|% 90
|Almus
|% 56,87
|% 43,13
|6.516
|4.942
|15.540
|76
|65
|% 86
|11.611
|11.458
|% 84
|Artova
|% 70,27
|% 29,73
|4.064
|1.719
|6.440
|37
|37
|% 100
|5.855
|5.783
|% 91
|Başçiftlik
|% 73,24
|% 26,76
|2.129
|778
|4.261
|19
|19
|% 100
|2.979
|2.907
|% 70
|Erbaa
|% 65,07
|% 34,93
|31.493
|16.902
|66.958
|233
|203
|% 87
|49.283
|48.395
|% 85
|Niksar
|% 63,07
|% 36,93
|19.050
|11.154
|45.967
|186
|152
|% 82
|30.674
|30.204
|% 85
|Pazar
|% 77,56
|% 22,44
|6.867
|1.987
|10.114
|39
|39
|% 100
|8.971
|8.854
|% 89
|Reşadiye
|% 71,73
|% 28,27
|11.453
|4.513
|23.292
|130
|117
|% 90
|16.217
|15.966
|% 77
|Sulusaray
|% 82,09
|% 17,91
|3.675
|802
|5.581
|25
|25
|% 100
|4.545
|4.477
|% 81
|Turhal
|% 60,44
|% 39,56
|28.903
|18.916
|59.542
|195
|180
|% 92
|48.608
|47.819
|% 87
|Yeşilyurt
|% 77,42
|% 22,58
|4.175
|1.218
|6.355
|30
|30
|% 100
|5.470
|5.393
|% 86
|Zile
|% 53,36
|% 46,64
|18.199
|15.904
|42.140
|199
|180
|% 90
|34.586
|34.103
|% 88