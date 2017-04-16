Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 64,55% 35,45205.699112.962417.6611.5811.417% 90323.165318.661% 87Merkez% 66,96% 33,0469.17534.127131.471412370% 90104.366103.302% 90Almus% 56,87% 43,136.5164.94215.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tokat% 64,55% 35,45205.699112.962417.6611.5811.417% 90323.165318.661% 87
Merkez% 66,96% 33,0469.17534.127131.471412370% 90104.366103.302% 90
Almus% 56,87% 43,136.5164.94215.5407665% 8611.61111.458% 84
Artova% 70,27% 29,734.0641.7196.4403737% 1005.8555.783% 91
Başçiftlik% 73,24% 26,762.1297784.2611919% 1002.9792.907% 70
Erbaa% 65,07% 34,9331.49316.90266.958233203% 8749.28348.395% 85
Niksar% 63,07% 36,9319.05011.15445.967186152% 8230.67430.204% 85
Pazar% 77,56% 22,446.8671.98710.1143939% 1008.9718.854% 89
Reşadiye% 71,73% 28,2711.4534.51323.292130117% 9016.21715.966% 77
Sulusaray% 82,09% 17,913.6758025.5812525% 1004.5454.477% 81
Turhal% 60,44% 39,5628.90318.91659.542195180% 9248.60847.819% 87
Yeşilyurt% 77,42% 22,584.1751.2186.3553030% 1005.4705.393% 86
Zile% 53,36% 46,6418.19915.90442.140199180% 9034.58634.103% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Başçiftlik, Yeşilyurt, Sulusaray, Reşadiye, Niksar, Artova, Turhal, Erbaa, Almus
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