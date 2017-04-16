Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 74,37% 25,6335.16712.119417.6611.581359% 2347.81547.286% 85Merkez% 77,49% 22,5111.3643.302131.47141287% 2114.76214.666% 91Almus% 85,61% 14,391.45724515.5407617% 221.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tokat% 74,37% 25,6335.16712.119417.6611.581359% 2347.81547.286% 85
Merkez% 77,49% 22,5111.3643.302131.47141287% 2114.76214.666% 91
Almus% 85,61% 14,391.45724515.5407617% 221.7251.702% 81
Artova% 82,44% 17,561.9634186.4403718% 492.4032.381% 92
Başçiftlik% 79,25% 20,751.5053944.2611912% 631.9481.899% 76
Erbaa% 71,36% 28,641.98179566.95823325% 112.8132.776% 58
Niksar% 64,73% 35,271.69692445.96718635% 192.6732.620% 93
Pazar% 77,59% 22,411.90455010.1143913% 332.4782.454% 92
Reşadiye% 73,79% 26,212.51789423.29213043% 333.4603.411% 77
Sulusaray% 85,08% 14,921.0381825.5812510% 401.2311.220% 84
Turhal% 70,07% 29,933.9281.67859.54219535% 185.6735.606% 85
Yeşilyurt% 69,98% 30,021.6857236.3553018% 602.4372.408% 86
Zile% 67,21% 32,794.1292.01442.14019946% 236.2126.143% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Başçiftlik, Yeşilyurt, Sulusaray, Reşadiye, Niksar, Artova, Turhal, Erbaa, Almus