Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 74,37% 25,6335.16712.119417.6611.581359% 2347.81547.286% 85Merkez% 77,49% 22,5111.3643.302131.47141287% 2114.76214.666% 91Almus% 85,61% 14,391.45724515.5407617% 221.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 74,37
|% 25,63
|35.167
|12.119
|417.661
|1.581
|359
|% 23
|47.815
|47.286
|% 85
|Merkez
|% 77,49
|% 22,51
|11.364
|3.302
|131.471
|412
|87
|% 21
|14.762
|14.666
|% 91
|Almus
|% 85,61
|% 14,39
|1.457
|245
|15.540
|76
|17
|% 22
|1.725
|1.702
|% 81
|Artova
|% 82,44
|% 17,56
|1.963
|418
|6.440
|37
|18
|% 49
|2.403
|2.381
|% 92
|Başçiftlik
|% 79,25
|% 20,75
|1.505
|394
|4.261
|19
|12
|% 63
|1.948
|1.899
|% 76
|Erbaa
|% 71,36
|% 28,64
|1.981
|795
|66.958
|233
|25
|% 11
|2.813
|2.776
|% 58
|Niksar
|% 64,73
|% 35,27
|1.696
|924
|45.967
|186
|35
|% 19
|2.673
|2.620
|% 93
|Pazar
|% 77,59
|% 22,41
|1.904
|550
|10.114
|39
|13
|% 33
|2.478
|2.454
|% 92
|Reşadiye
|% 73,79
|% 26,21
|2.517
|894
|23.292
|130
|43
|% 33
|3.460
|3.411
|% 77
|Sulusaray
|% 85,08
|% 14,92
|1.038
|182
|5.581
|25
|10
|% 40
|1.231
|1.220
|% 84
|Turhal
|% 70,07
|% 29,93
|3.928
|1.678
|59.542
|195
|35
|% 18
|5.673
|5.606
|% 85
|Yeşilyurt
|% 69,98
|% 30,02
|1.685
|723
|6.355
|30
|18
|% 60
|2.437
|2.408
|% 86
|Zile
|% 67,21
|% 32,79
|4.129
|2.014
|42.140
|199
|46
|% 23
|6.212
|6.143
|% 89