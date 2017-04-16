Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 39,06% 60,94240.238374.813710.3641.9391.919% 99624.134615.051% 89Çerkezköy% 49,84% 50,1642.94443.21898.983247247% 10087.58486.162% 88Çorlu% 35,65% 64,3555.11299.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tekirdağ
|% 39,06
|% 60,94
|240.238
|374.813
|710.364
|1.939
|1.919
|% 99
|624.134
|615.051
|% 89
|Çerkezköy
|% 49,84
|% 50,16
|42.944
|43.218
|98.983
|247
|247
|% 100
|87.584
|86.162
|% 88
|Çorlu
|% 35,65
|% 64,35
|55.112
|99.459
|181.938
|463
|449
|% 97
|156.517
|154.571
|% 89
|Ergene
|% 37,25
|% 62,75
|13.977
|23.544
|44.128
|115
|110
|% 96
|38.129
|37.521
|% 91
|Hayrabolu
|% 32,95
|% 67,05
|7.284
|14.824
|25.233
|91
|91
|% 100
|22.532
|22.108
|% 89
|Kapaklı
|% 52,02
|% 47,98
|32.590
|30.060
|72.130
|181
|181
|% 100
|63.732
|62.650
|% 88
|Malkara
|% 38,23
|% 61,77
|13.989
|22.606
|41.543
|145
|145
|% 100
|37.317
|36.595
|% 90
|Marmaraereğlisi
|% 36,7
|% 63,3
|5.550
|9.574
|18.208
|48
|48
|% 100
|15.372
|15.124
|% 84
|Muratlı
|% 29,31
|% 70,69
|5.636
|13.595
|21.309
|64
|64
|% 100
|19.498
|19.231
|% 92
|Saray
|% 30,55
|% 69,45
|10.242
|23.278
|37.420
|104
|104
|% 100
|33.985
|33.520
|% 91
|Süleymanpaşa
|% 36,44
|% 63,56
|46.181
|80.536
|144.177
|401
|401
|% 100
|128.178
|126.717
|% 89
|Şarköy
|% 32,29
|% 67,71
|6.733
|14.119
|25.295
|80
|79
|% 99
|21.290
|20.852
|% 85