Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 39,06% 60,94240.238374.813710.3641.9391.919% 99624.134615.051% 89Çerkezköy% 49,84% 50,1642.94443.21898.983247247% 10087.58486.162% 88Çorlu% 35,65% 64,3555.11299.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tekirdağ% 39,06% 60,94240.238374.813710.3641.9391.919% 99624.134615.051% 89
Çerkezköy% 49,84% 50,1642.94443.21898.983247247% 10087.58486.162% 88
Çorlu% 35,65% 64,3555.11299.459181.938463449% 97156.517154.571% 89
Ergene% 37,25% 62,7513.97723.54444.128115110% 9638.12937.521% 91
Hayrabolu% 32,95% 67,057.28414.82425.2339191% 10022.53222.108% 89
Kapaklı% 52,02% 47,9832.59030.06072.130181181% 10063.73262.650% 88
Malkara% 38,23% 61,7713.98922.60641.543145145% 10037.31736.595% 90
Marmaraereğlisi% 36,7% 63,35.5509.57418.2084848% 10015.37215.124% 84
Muratlı% 29,31% 70,695.63613.59521.3096464% 10019.49819.231% 92
Saray% 30,55% 69,4510.24223.27837.420104104% 10033.98533.520% 91
Süleymanpaşa% 36,44% 63,5646.18180.536144.177401401% 100128.178126.717% 89
Şarköy% 32,29% 67,716.73314.11925.2958079% 9921.29020.852% 85

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