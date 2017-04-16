Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 39,61% 60,39229.153349.423710.3641.9391.804% 93587.094578.576% 89Çerkezköy% 49,84% 50,1642.94443.21898.983247247% 10087.58386.162% 88Çorlu% 36,09% 63,9147.93584.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tekirdağ% 39,61% 60,39229.153349.423710.3641.9391.804% 93587.094578.576% 89
Çerkezköy% 49,84% 50,1642.94443.21898.983247247% 10087.58386.162% 88
Çorlu% 36,09% 63,9147.93584.902181.938463387% 84134.458132.837% 89
Ergene% 37,58% 62,4212.46320.69744.12811598% 8533.68433.160% 90
Hayrabolu% 32,95% 67,057.28414.82125.2339191% 10022.51522.105% 89
Kapaklı% 52,15% 47,8532.47029.79372.130181180% 9963.33562.263% 88
Malkara% 38,22% 61,7813.98722.60641.543145145% 10037.29236.593% 90
Marmaraereğlisi% 36,62% 63,385.5499.60218.2084848% 10015.39215.151% 85
Muratlı% 29,2% 70,85.60613.59521.3096464% 10019.46919.201% 91
Saray% 30,55% 69,4510.24123.27937.420104104% 10033.98033.520% 91
Süleymanpaşa% 37,63% 62,3744.03773.001144.177401362% 90118.405117.038% 89
Şarköy% 32,3% 67,76.63713.90925.2958078% 9820.98120.546% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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