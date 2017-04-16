Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 39,61% 60,39229.153349.423710.3641.9391.804% 93587.094578.576% 89Çerkezköy% 49,84% 50,1642.94443.21898.983247247% 10087.58386.162% 88Çorlu% 36,09% 63,9147.93584.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tekirdağ
|% 39,61
|% 60,39
|229.153
|349.423
|710.364
|1.939
|1.804
|% 93
|587.094
|578.576
|% 89
|Çerkezköy
|% 49,84
|% 50,16
|42.944
|43.218
|98.983
|247
|247
|% 100
|87.583
|86.162
|% 88
|Çorlu
|% 36,09
|% 63,91
|47.935
|84.902
|181.938
|463
|387
|% 84
|134.458
|132.837
|% 89
|Ergene
|% 37,58
|% 62,42
|12.463
|20.697
|44.128
|115
|98
|% 85
|33.684
|33.160
|% 90
|Hayrabolu
|% 32,95
|% 67,05
|7.284
|14.821
|25.233
|91
|91
|% 100
|22.515
|22.105
|% 89
|Kapaklı
|% 52,15
|% 47,85
|32.470
|29.793
|72.130
|181
|180
|% 99
|63.335
|62.263
|% 88
|Malkara
|% 38,22
|% 61,78
|13.987
|22.606
|41.543
|145
|145
|% 100
|37.292
|36.593
|% 90
|Marmaraereğlisi
|% 36,62
|% 63,38
|5.549
|9.602
|18.208
|48
|48
|% 100
|15.392
|15.151
|% 85
|Muratlı
|% 29,2
|% 70,8
|5.606
|13.595
|21.309
|64
|64
|% 100
|19.469
|19.201
|% 91
|Saray
|% 30,55
|% 69,45
|10.241
|23.279
|37.420
|104
|104
|% 100
|33.980
|33.520
|% 91
|Süleymanpaşa
|% 37,63
|% 62,37
|44.037
|73.001
|144.177
|401
|362
|% 90
|118.405
|117.038
|% 89
|Şarköy
|% 32,3
|% 67,7
|6.637
|13.909
|25.295
|80
|78
|% 98
|20.981
|20.546
|% 86