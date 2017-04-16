Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 39,92% 60,08214.524322.836710.3641.9391.681% 87545.245537.360% 89Çerkezköy% 49,82% 50,1842.93443.24298.983247247% 10087.59686.176% 88Çorlu% 36,77% 63,2340.39369.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tekirdağ
|% 39,92
|% 60,08
|214.524
|322.836
|710.364
|1.939
|1.681
|% 87
|545.245
|537.360
|% 89
|Çerkezköy
|% 49,82
|% 50,18
|42.934
|43.242
|98.983
|247
|247
|% 100
|87.596
|86.176
|% 88
|Çorlu
|% 36,77
|% 63,23
|40.393
|69.450
|181.938
|463
|322
|% 70
|111.223
|109.843
|% 88
|Ergene
|% 37,71
|% 62,29
|10.246
|16.925
|44.128
|115
|81
|% 70
|27.595
|27.171
|% 91
|Hayrabolu
|% 32,94
|% 67,06
|7.283
|14.824
|25.233
|91
|91
|% 100
|22.459
|22.107
|% 89
|Kapaklı
|% 52,13
|% 47,87
|32.262
|29.627
|72.130
|181
|179
|% 99
|62.957
|61.889
|% 88
|Malkara
|% 37,94
|% 62,06
|13.614
|22.265
|41.543
|145
|142
|% 98
|36.560
|35.879
|% 90
|Marmaraereğlisi
|% 36,7
|% 63,3
|5.550
|9.574
|18.208
|48
|48
|% 100
|15.366
|15.124
|% 84
|Muratlı
|% 29,2
|% 70,8
|5.606
|13.595
|21.309
|64
|64
|% 100
|19.469
|19.201
|% 91
|Saray
|% 30,56
|% 69,44
|10.129
|23.019
|37.420
|104
|103
|% 99
|33.597
|33.148
|% 91
|Süleymanpaşa
|% 37,31
|% 62,69
|40.590
|68.200
|144.177
|401
|336
|% 84
|110.014
|108.790
|% 88
|Şarköy
|% 32,81
|% 67,19
|5.917
|12.115
|25.295
|80
|68
|% 85
|18.409
|18.032
|% 86