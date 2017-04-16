Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 39,92% 60,08214.524322.836710.3641.9391.681% 87545.245537.360% 89Çerkezköy% 49,82% 50,1842.93443.24298.983247247% 10087.59686.176% 88Çorlu% 36,77% 63,2340.39369.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tekirdağ% 39,92% 60,08214.524322.836710.3641.9391.681% 87545.245537.360% 89
Çerkezköy% 49,82% 50,1842.93443.24298.983247247% 10087.59686.176% 88
Çorlu% 36,77% 63,2340.39369.450181.938463322% 70111.223109.843% 88
Ergene% 37,71% 62,2910.24616.92544.12811581% 7027.59527.171% 91
Hayrabolu% 32,94% 67,067.28314.82425.2339191% 10022.45922.107% 89
Kapaklı% 52,13% 47,8732.26229.62772.130181179% 9962.95761.889% 88
Malkara% 37,94% 62,0613.61422.26541.543145142% 9836.56035.879% 90
Marmaraereğlisi% 36,7% 63,35.5509.57418.2084848% 10015.36615.124% 84
Muratlı% 29,2% 70,85.60613.59521.3096464% 10019.46919.201% 91
Saray% 30,56% 69,4410.12923.01937.420104103% 9933.59733.148% 91
Süleymanpaşa% 37,31% 62,6940.59068.200144.177401336% 84110.014108.790% 88
Şarköy% 32,81% 67,195.91712.11525.2958068% 8518.40918.032% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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