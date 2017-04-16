Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 40,1% 59,9202.107301.872710.3641.9391.585% 82511.352503.979% 88Çerkezköy% 49,82% 50,1842.60342.91298.983247245% 9986.92185.515% 89Çorlu% 37,33% 62,6734.10457.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tekirdağ
|% 40,1
|% 59,9
|202.107
|301.872
|710.364
|1.939
|1.585
|% 82
|511.352
|503.979
|% 88
|Çerkezköy
|% 49,82
|% 50,18
|42.603
|42.912
|98.983
|247
|245
|% 99
|86.921
|85.515
|% 89
|Çorlu
|% 37,33
|% 62,67
|34.104
|57.252
|181.938
|463
|269
|% 58
|92.536
|91.356
|% 88
|Ergene
|% 37,42
|% 62,58
|9.183
|15.358
|44.128
|115
|73
|% 63
|24.895
|24.541
|% 91
|Hayrabolu
|% 32,98
|% 67,02
|7.287
|14.809
|25.233
|91
|91
|% 100
|22.417
|22.096
|% 89
|Kapaklı
|% 51,76
|% 48,24
|31.407
|29.269
|72.130
|181
|176
|% 97
|61.708
|60.676
|% 88
|Malkara
|% 38,06
|% 61,94
|13.074
|21.274
|41.543
|145
|137
|% 94
|34.998
|34.348
|% 90
|Marmaraereğlisi
|% 36,7
|% 63,3
|5.550
|9.574
|18.208
|48
|48
|% 100
|15.366
|15.124
|% 84
|Muratlı
|% 29,2
|% 70,8
|5.606
|13.595
|21.309
|64
|64
|% 100
|19.467
|19.201
|% 91
|Saray
|% 30,55
|% 69,45
|9.444
|21.466
|37.420
|104
|97
|% 93
|31.320
|30.910
|% 91
|Süleymanpaşa
|% 37,08
|% 62,92
|38.107
|64.668
|144.177
|401
|319
|% 80
|103.921
|102.775
|% 88
|Şarköy
|% 32,93
|% 67,07
|5.742
|11.695
|25.295
|80
|66
|% 82
|17.803
|17.437
|% 86