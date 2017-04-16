Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 40,1% 59,9202.107301.872710.3641.9391.585% 82511.352503.979% 88Çerkezköy% 49,82% 50,1842.60342.91298.983247245% 9986.92185.515% 89Çorlu% 37,33% 62,6734.10457.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tekirdağ% 40,1% 59,9202.107301.872710.3641.9391.585% 82511.352503.979% 88
Çerkezköy% 49,82% 50,1842.60342.91298.983247245% 9986.92185.515% 89
Çorlu% 37,33% 62,6734.10457.252181.938463269% 5892.53691.356% 88
Ergene% 37,42% 62,589.18315.35844.12811573% 6324.89524.541% 91
Hayrabolu% 32,98% 67,027.28714.80925.2339191% 10022.41722.096% 89
Kapaklı% 51,76% 48,2431.40729.26972.130181176% 9761.70860.676% 88
Malkara% 38,06% 61,9413.07421.27441.543145137% 9434.99834.348% 90
Marmaraereğlisi% 36,7% 63,35.5509.57418.2084848% 10015.36615.124% 84
Muratlı% 29,2% 70,85.60613.59521.3096464% 10019.46719.201% 91
Saray% 30,55% 69,459.44421.46637.42010497% 9331.32030.910% 91
Süleymanpaşa% 37,08% 62,9238.10764.668144.177401319% 80103.921102.775% 88
Şarköy% 32,93% 67,075.74211.69525.2958066% 8217.80317.437% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çerkezköy, Tekirdağ, Muratlı, Malkara, Kapaklı, Şarköy, Çorlu