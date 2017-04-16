Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 40,32% 59,68187.962278.191710.3641.9391.471% 76472.844466.153% 88Çerkezköy% 49,79% 50,2142.25842.62198.983247243% 9886.25784.879% 89Çorlu% 37,89% 62,1128.98947.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tekirdağ
|% 40,32
|% 59,68
|187.962
|278.191
|710.364
|1.939
|1.471
|% 76
|472.844
|466.153
|% 88
|Çerkezköy
|% 49,79
|% 50,21
|42.258
|42.621
|98.983
|247
|243
|% 98
|86.257
|84.879
|% 89
|Çorlu
|% 37,89
|% 62,11
|28.989
|47.511
|181.938
|463
|226
|% 49
|77.478
|76.500
|% 88
|Ergene
|% 37,9
|% 62,1
|8.276
|13.561
|44.128
|115
|65
|% 57
|22.151
|21.837
|% 91
|Hayrabolu
|% 32,98
|% 67,02
|7.290
|14.812
|25.233
|91
|91
|% 100
|22.336
|22.102
|% 89
|Kapaklı
|% 51,37
|% 48,63
|28.966
|27.422
|72.130
|181
|164
|% 91
|57.333
|56.388
|% 88
|Malkara
|% 38,15
|% 61,85
|12.404
|20.108
|41.543
|145
|129
|% 89
|33.123
|32.512
|% 90
|Marmaraereğlisi
|% 36,7
|% 63,3
|5.550
|9.574
|18.208
|48
|48
|% 100
|15.366
|15.124
|% 84
|Muratlı
|% 29,19
|% 70,81
|5.446
|13.209
|21.309
|64
|62
|% 97
|18.909
|18.655
|% 91
|Saray
|% 30,58
|% 69,42
|8.794
|19.960
|37.420
|104
|91
|% 88
|29.116
|28.754
|% 91
|Süleymanpaşa
|% 37,09
|% 62,91
|34.737
|58.907
|144.177
|401
|292
|% 73
|94.671
|93.644
|% 88
|Şarköy
|% 33,33
|% 66,67
|5.252
|10.506
|25.295
|80
|60
|% 75
|16.104
|15.758
|% 86