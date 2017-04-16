Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 40,32% 59,68187.962278.191710.3641.9391.471% 76472.844466.153% 88Çerkezköy% 49,79% 50,2142.25842.62198.983247243% 9886.25784.879% 89Çorlu% 37,89% 62,1128.98947.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tekirdağ% 40,32% 59,68187.962278.191710.3641.9391.471% 76472.844466.153% 88
Çerkezköy% 49,79% 50,2142.25842.62198.983247243% 9886.25784.879% 89
Çorlu% 37,89% 62,1128.98947.511181.938463226% 4977.47876.500% 88
Ergene% 37,9% 62,18.27613.56144.12811565% 5722.15121.837% 91
Hayrabolu% 32,98% 67,027.29014.81225.2339191% 10022.33622.102% 89
Kapaklı% 51,37% 48,6328.96627.42272.130181164% 9157.33356.388% 88
Malkara% 38,15% 61,8512.40420.10841.543145129% 8933.12332.512% 90
Marmaraereğlisi% 36,7% 63,35.5509.57418.2084848% 10015.36615.124% 84
Muratlı% 29,19% 70,815.44613.20921.3096462% 9718.90918.655% 91
Saray% 30,58% 69,428.79419.96037.42010491% 8829.11628.754% 91
Süleymanpaşa% 37,09% 62,9134.73758.907144.177401292% 7394.67193.644% 88
Şarköy% 33,33% 66,675.25210.50625.2958060% 7516.10415.758% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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