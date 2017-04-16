Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 39,49% 60,5173.401112.483710.3641.939618% 32188.438185.884% 88Çerkezköy% 49,18% 50,8220.72921.42498.983247122% 4942.98042.153% 89Çorlu% 36,15% 63,858.61815.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tekirdağ
|% 39,49
|% 60,51
|73.401
|112.483
|710.364
|1.939
|618
|% 32
|188.438
|185.884
|% 88
|Çerkezköy
|% 49,18
|% 50,82
|20.729
|21.424
|98.983
|247
|122
|% 49
|42.980
|42.153
|% 89
|Çorlu
|% 36,15
|% 63,85
|8.618
|15.219
|181.938
|463
|72
|% 16
|24.103
|23.837
|% 88
|Ergene
|% 32,2
|% 67,8
|925
|1.948
|44.128
|115
|10
|% 9
|2.903
|2.873
|% 91
|Hayrabolu
|% 33,23
|% 66,77
|4.663
|9.369
|25.233
|91
|64
|% 70
|14.067
|14.032
|% 87
|Kapaklı
|% 53,14
|% 46,86
|10.109
|8.915
|72.130
|181
|57
|% 31
|19.314
|19.024
|% 87
|Malkara
|% 35,46
|% 64,54
|5.973
|10.872
|41.543
|145
|70
|% 48
|17.110
|16.845
|% 89
|Marmaraereğlisi
|% 35,13
|% 64,87
|3.342
|6.170
|18.208
|48
|31
|% 65
|9.668
|9.512
|% 85
|Muratlı
|% 29,56
|% 70,44
|2.785
|6.637
|21.309
|64
|33
|% 52
|9.551
|9.422
|% 91
|Saray
|% 28,42
|% 71,58
|4.042
|10.179
|37.420
|104
|46
|% 44
|14.391
|14.221
|% 91
|Süleymanpaşa
|% 35,86
|% 64,14
|11.600
|20.747
|144.177
|401
|107
|% 27
|32.678
|32.347
|% 88
|Şarköy
|% 38,01
|% 61,99
|615
|1.003
|25.295
|80
|6
|% 8
|1.673
|1.618
|% 84