Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 39,49% 60,5173.401112.483710.3641.939618% 32188.438185.884% 88Çerkezköy% 49,18% 50,8220.72921.42498.983247122% 4942.98042.153% 89Çorlu% 36,15% 63,858.61815.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tekirdağ% 39,49% 60,5173.401112.483710.3641.939618% 32188.438185.884% 88
Çerkezköy% 49,18% 50,8220.72921.42498.983247122% 4942.98042.153% 89
Çorlu% 36,15% 63,858.61815.219181.93846372% 1624.10323.837% 88
Ergene% 32,2% 67,89251.94844.12811510% 92.9032.873% 91
Hayrabolu% 33,23% 66,774.6639.36925.2339164% 7014.06714.032% 87
Kapaklı% 53,14% 46,8610.1098.91572.13018157% 3119.31419.024% 87
Malkara% 35,46% 64,545.97310.87241.54314570% 4817.11016.845% 89
Marmaraereğlisi% 35,13% 64,873.3426.17018.2084831% 659.6689.512% 85
Muratlı% 29,56% 70,442.7856.63721.3096433% 529.5519.422% 91
Saray% 28,42% 71,584.04210.17937.42010446% 4414.39114.221% 91
Süleymanpaşa% 35,86% 64,1411.60020.747144.177401107% 2732.67832.347% 88
Şarköy% 38,01% 61,996151.00325.295806% 81.6731.618% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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