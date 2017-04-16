Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 40,3% 59,739.24358.127710.3641.939345% 1898.71897.370% 88Çerkezköy% 48,04% 51,9612.72413.76198.98324777% 3127.02626.485% 89Çorlu% 35,77% 64,233.0565.487181.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tekirdağ
|% 40,3
|% 59,7
|39.243
|58.127
|710.364
|1.939
|345
|% 18
|98.718
|97.370
|% 88
|Çerkezköy
|% 48,04
|% 51,96
|12.724
|13.761
|98.983
|247
|77
|% 31
|27.026
|26.485
|% 89
|Çorlu
|% 35,77
|% 64,23
|3.056
|5.487
|181.938
|463
|28
|% 6
|8.644
|8.543
|% 87
|Ergene
|% 32,23
|% 67,77
|398
|837
|44.128
|115
|5
|% 4
|1.243
|1.235
|% 91
|Hayrabolu
|% 33,01
|% 66,99
|3.607
|7.320
|25.233
|91
|52
|% 57
|10.931
|10.927
|% 87
|Kapaklı
|% 57,46
|% 42,54
|4.296
|3.180
|72.130
|181
|23
|% 13
|7.571
|7.476
|% 85
|Malkara
|% 36,75
|% 63,25
|4.554
|7.838
|41.543
|145
|52
|% 36
|12.595
|12.392
|% 89
|Marmaraereğlisi
|% 33,33
|% 66,67
|1.465
|2.930
|18.208
|48
|15
|% 31
|4.474
|4.395
|% 87
|Muratlı
|% 28,51
|% 71,49
|1.530
|3.837
|21.309
|64
|19
|% 30
|5.446
|5.367
|% 91
|Saray
|% 30,09
|% 69,91
|1.658
|3.852
|37.420
|104
|19
|% 18
|5.586
|5.510
|% 90
|Süleymanpaşa
|% 39,47
|% 60,53
|5.761
|8.834
|144.177
|401
|53
|% 13
|14.747
|14.595
|% 88
|Şarköy
|% 43,6
|% 56,4
|194
|251
|25.295
|80
|2
|% 2
|455
|445
|% 79