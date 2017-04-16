Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 40,3% 59,739.24358.127710.3641.939345% 1898.71897.370% 88Çerkezköy% 48,04% 51,9612.72413.76198.98324777% 3127.02626.485% 89Çorlu% 35,77% 64,233.0565.487181.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tekirdağ% 40,3% 59,739.24358.127710.3641.939345% 1898.71897.370% 88
Çerkezköy% 48,04% 51,9612.72413.76198.98324777% 3127.02626.485% 89
Çorlu% 35,77% 64,233.0565.487181.93846328% 68.6448.543% 87
Ergene% 32,23% 67,7739883744.1281155% 41.2431.235% 91
Hayrabolu% 33,01% 66,993.6077.32025.2339152% 5710.93110.927% 87
Kapaklı% 57,46% 42,544.2963.18072.13018123% 137.5717.476% 85
Malkara% 36,75% 63,254.5547.83841.54314552% 3612.59512.392% 89
Marmaraereğlisi% 33,33% 66,671.4652.93018.2084815% 314.4744.395% 87
Muratlı% 28,51% 71,491.5303.83721.3096419% 305.4465.367% 91
Saray% 30,09% 69,911.6583.85237.42010419% 185.5865.510% 90
Süleymanpaşa% 39,47% 60,535.7618.834144.17740153% 1314.74714.595% 88
Şarköy% 43,6% 56,419425125.295802% 2455445% 79
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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