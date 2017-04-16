Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 39,51% 60,4915.99324.482710.3641.939165% 940.97540.475% 88Çerkezköy% 46,4% 53,63.8704.47198.98324725% 108.5038.341% 89Çorlu% 33,44% 66,566151.224181.9384638% 21.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tekirdağ% 39,51% 60,4915.99324.482710.3641.939165% 940.97540.475% 88
Çerkezköy% 46,4% 53,63.8704.47198.98324725% 108.5038.341% 89
Çorlu% 33,44% 66,566151.224181.9384638% 21.8591.839% 88
Ergene% 33,28% 66,7222244544.1281153% 3674667% 89
Hayrabolu% 33,92% 66,082.4684.80725.2339138% 427.2757.275% 87
Kapaklı% 58,73% 41,271.6311.14672.1301818% 42.8102.777% 89
Malkara% 37,46% 62,543.0905.15941.54314537% 268.3818.249% 88
Marmaraereğlisi% 31,82% 68,186861.47018.208488% 172.1962.156% 87
Muratlı% 26% 745331.51721.309649% 142.0832.050% 91
Saray% 38,96% 61,0440663637.4201045% 51.0541.042% 92
Süleymanpaşa% 39,75% 60,252.3423.550144.17740123% 65.9475.892% 87
Şarköy% 69,52% 30,481305725.295801% 1193187% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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