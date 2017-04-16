Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 39,51% 60,4915.99324.482710.3641.939165% 940.97540.475% 88Çerkezköy% 46,4% 53,63.8704.47198.98324725% 108.5038.341% 89Çorlu% 33,44% 66,566151.224181.9384638% 21.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tekirdağ
|% 39,51
|% 60,49
|15.993
|24.482
|710.364
|1.939
|165
|% 9
|40.975
|40.475
|% 88
|Çerkezköy
|% 46,4
|% 53,6
|3.870
|4.471
|98.983
|247
|25
|% 10
|8.503
|8.341
|% 89
|Çorlu
|% 33,44
|% 66,56
|615
|1.224
|181.938
|463
|8
|% 2
|1.859
|1.839
|% 88
|Ergene
|% 33,28
|% 66,72
|222
|445
|44.128
|115
|3
|% 3
|674
|667
|% 89
|Hayrabolu
|% 33,92
|% 66,08
|2.468
|4.807
|25.233
|91
|38
|% 42
|7.275
|7.275
|% 87
|Kapaklı
|% 58,73
|% 41,27
|1.631
|1.146
|72.130
|181
|8
|% 4
|2.810
|2.777
|% 89
|Malkara
|% 37,46
|% 62,54
|3.090
|5.159
|41.543
|145
|37
|% 26
|8.381
|8.249
|% 88
|Marmaraereğlisi
|% 31,82
|% 68,18
|686
|1.470
|18.208
|48
|8
|% 17
|2.196
|2.156
|% 87
|Muratlı
|% 26
|% 74
|533
|1.517
|21.309
|64
|9
|% 14
|2.083
|2.050
|% 91
|Saray
|% 38,96
|% 61,04
|406
|636
|37.420
|104
|5
|% 5
|1.054
|1.042
|% 92
|Süleymanpaşa
|% 39,75
|% 60,25
|2.342
|3.550
|144.177
|401
|23
|% 6
|5.947
|5.892
|% 87
|Şarköy
|% 69,52
|% 30,48
|130
|57
|25.295
|80
|1
|% 1
|193
|187
|% 87