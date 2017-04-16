Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 34,88% 65,122.5174.699710.3641.93953% 37.2727.216% 90Çerkezköy% 39,61% 60,3914321898.9832472% 1366361% 90Çorlu% 34,72% 65,282547181.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tekirdağ
|% 34,88
|% 65,12
|2.517
|4.699
|710.364
|1.939
|53
|% 3
|7.272
|7.216
|% 90
|Çerkezköy
|% 39,61
|% 60,39
|143
|218
|98.983
|247
|2
|% 1
|366
|361
|% 90
|Çorlu
|% 34,72
|% 65,28
|25
|47
|181.938
|463
|2
|% 0
|73
|72
|% 99
|Ergene
|% 0
|% 0
|0
|0
|44.128
|115
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Hayrabolu
|% 29,69
|% 70,31
|1.069
|2.531
|25.233
|91
|24
|% 26
|3.600
|3.600
|% 89
|Kapaklı
|% 0
|% 0
|0
|0
|72.130
|181
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Malkara
|% 43,99
|% 56,01
|831
|1.058
|41.543
|145
|15
|% 10
|1.922
|1.889
|% 91
|Marmaraereğlisi
|% 20,28
|% 79,72
|72
|283
|18.208
|48
|2
|% 4
|362
|355
|% 90
|Muratlı
|% 17,33
|% 82,67
|35
|167
|21.309
|64
|2
|% 3
|205
|202
|% 90
|Saray
|% 20,14
|% 79,86
|57
|226
|37.420
|104
|2
|% 2
|288
|283
|% 92
|Süleymanpaşa
|% 62,78
|% 37,22
|285
|169
|144.177
|401
|4
|% 1
|456
|454
|% 90
|Şarköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|25.295
|80
|0
|% 0
|0
|0
|% 0