Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 34,88% 65,122.5174.699710.3641.93953% 37.2727.216% 90Çerkezköy% 39,61% 60,3914321898.9832472% 1366361% 90Çorlu% 34,72% 65,282547181.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tekirdağ% 34,88% 65,122.5174.699710.3641.93953% 37.2727.216% 90
Çerkezköy% 39,61% 60,3914321898.9832472% 1366361% 90
Çorlu% 34,72% 65,282547181.9384632% 07372% 99
Ergene% 0% 00044.1281150% 000% 0
Hayrabolu% 29,69% 70,311.0692.53125.2339124% 263.6003.600% 89
Kapaklı% 0% 00072.1301810% 000% 0
Malkara% 43,99% 56,018311.05841.54314515% 101.9221.889% 91
Marmaraereğlisi% 20,28% 79,727228318.208482% 4362355% 90
Muratlı% 17,33% 82,673516721.309642% 3205202% 90
Saray% 20,14% 79,865722637.4201042% 2288283% 92
Süleymanpaşa% 62,78% 37,22285169144.1774014% 1456454% 90
Şarköy% 0% 00025.295800% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çerkezköy, Tekirdağ, Muratlı, Malkara, Kapaklı, Şarköy, Çorlu