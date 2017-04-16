Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 36,08% 63,928331.476710.3641.93923% 12.3202.309% 91Çerkezköy% 71,43% 28,5710498.9832471% 01514% 150Çorlu% 34,72% 65,282547181.9384632% 07372% 99Ergene% 0% 00044.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tekirdağ
|% 36,08
|% 63,92
|833
|1.476
|710.364
|1.939
|23
|% 1
|2.320
|2.309
|% 91
|Çerkezköy
|% 71,43
|% 28,57
|10
|4
|98.983
|247
|1
|% 0
|15
|14
|% 150
|Çorlu
|% 34,72
|% 65,28
|25
|47
|181.938
|463
|2
|% 0
|73
|72
|% 99
|Ergene
|% 0
|% 0
|0
|0
|44.128
|115
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Hayrabolu
|% 28,07
|% 71,93
|379
|971
|25.233
|91
|12
|% 13
|1.350
|1.350
|% 91
|Kapaklı
|% 0
|% 0
|0
|0
|72.130
|181
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Malkara
|% 46,51
|% 53,49
|233
|268
|41.543
|145
|5
|% 3
|508
|501
|% 90
|Marmaraereğlisi
|% 0
|% 0
|0
|0
|18.208
|48
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Muratlı
|% 0
|% 0
|0
|0
|21.309
|64
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Saray
|% 14,29
|% 85,71
|17
|102
|37.420
|104
|1
|% 1
|120
|119
|% 90
|Süleymanpaşa
|% 66,8
|% 33,2
|169
|84
|144.177
|401
|2
|% 0
|254
|253
|% 91
|Şarköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|25.295
|80
|0
|% 0
|0
|0
|% 0