Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 36,08% 63,928331.476710.3641.93923% 12.3202.309% 91Çerkezköy% 71,43% 28,5710498.9832471% 01514% 150Çorlu% 34,72% 65,282547181.9384632% 07372% 99Ergene% 0% 00044.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tekirdağ% 36,08% 63,928331.476710.3641.93923% 12.3202.309% 91
Çerkezköy% 71,43% 28,5710498.9832471% 01514% 150
Çorlu% 34,72% 65,282547181.9384632% 07372% 99
Ergene% 0% 00044.1281150% 000% 0
Hayrabolu% 28,07% 71,9337997125.2339112% 131.3501.350% 91
Kapaklı% 0% 00072.1301810% 000% 0
Malkara% 46,51% 53,4923326841.5431455% 3508501% 90
Marmaraereğlisi% 0% 00018.208480% 000% 0
Muratlı% 0% 00021.309640% 000% 0
Saray% 14,29% 85,711710237.4201041% 1120119% 90
Süleymanpaşa% 66,8% 33,216984144.1774012% 0254253% 91
Şarköy% 0% 00025.295800% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çerkezköy, Tekirdağ, Muratlı, Malkara, Kapaklı, Şarköy, Çorlu
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