Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 71,38% 28,62262.130105.119433.3252.2142.191% 99373.058367.249% 86Merkez% 74,85% 25,15160.82854.042245.886751750% 100218.309214.870% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sivas
|% 71,38
|% 28,62
|262.130
|105.119
|433.325
|2.214
|2.191
|% 99
|373.058
|367.249
|% 86
|Merkez
|% 74,85
|% 25,15
|160.828
|54.042
|245.886
|751
|750
|% 100
|218.309
|214.870
|% 89
|Akıncılar
|% 77,46
|% 22,54
|2.240
|652
|3.836
|38
|38
|% 100
|2.956
|2.892
|% 77
|Altınyayla
|% 86,41
|% 13,59
|4.629
|728
|6.292
|26
|26
|% 100
|5.418
|5.357
|% 86
|Divriği
|% 29,55
|% 70,45
|3.115
|7.425
|12.359
|139
|125
|% 90
|10.708
|10.540
|% 90
|Doğanşar
|% 90,7
|% 9,3
|1.668
|171
|2.296
|32
|32
|% 100
|1.875
|1.839
|% 82
|Gemerek
|% 56,98
|% 43,02
|7.977
|6.023
|17.465
|82
|82
|% 100
|14.280
|14.000
|% 82
|Gölova
|% 83,76
|% 16,24
|1.423
|276
|2.342
|33
|33
|% 100
|1.719
|1.699
|% 73
|Gürün
|% 65,55
|% 34,45
|7.210
|3.789
|13.755
|93
|93
|% 100
|11.164
|10.999
|% 81
|Hafik
|% 59,9
|% 40,1
|3.425
|2.293
|6.851
|86
|86
|% 100
|5.789
|5.718
|% 84
|İmranlı
|% 36,97
|% 63,03
|1.614
|2.752
|5.529
|110
|110
|% 100
|4.409
|4.366
|% 80
|Kangal
|% 59,57
|% 40,43
|7.431
|5.043
|15.661
|135
|127
|% 94
|12.619
|12.474
|% 84
|Koyulhisar
|% 74,83
|% 25,17
|5.402
|1.817
|9.610
|68
|68
|% 100
|7.397
|7.219
|% 77
|Suşehri
|% 81,77
|% 18,23
|12.355
|2.755
|18.173
|103
|103
|% 100
|15.402
|15.110
|% 85
|Şarkışla
|% 71,89
|% 28,11
|16.051
|6.275
|27.093
|155
|155
|% 100
|22.683
|22.326
|% 84
|Ulaş
|% 72,87
|% 27,13
|3.961
|1.475
|6.162
|48
|48
|% 100
|5.503
|5.436
|% 89
|Yıldızeli
|% 79,21
|% 20,79
|15.209
|3.992
|23.957
|153
|153
|% 100
|19.443
|19.201
|% 81
|Zara
|% 57,5
|% 42,5
|7.592
|5.611
|16.058
|162
|162
|% 100
|13.384
|13.203
|% 83