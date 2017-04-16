Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 71,42% 28,58262.052104.850433.3252.2142.181% 99372.705366.902% 86Merkez% 74,84% 25,16160.77054.039245.886751749% 100218.247214.809% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sivas% 71,42% 28,58262.052104.850433.3252.2142.181% 99372.705366.902% 86
Merkez% 74,84% 25,16160.77054.039245.886751749% 100218.247214.809% 89
Akıncılar% 77,46% 22,542.2406523.8363838% 1002.9562.892% 77
Altınyayla% 86,41% 13,594.6297286.2922626% 1005.4185.357% 86
Divriği% 29,92% 70,083.1127.28912.359139122% 8810.56610.401% 89
Doğanşar% 90,7% 9,31.6681712.2963232% 1001.8751.839% 82
Gemerek% 56,98% 43,027.9776.02317.4658282% 10014.28014.000% 82
Gölova% 83,76% 16,241.4232762.3423333% 1001.7171.699% 73
Gürün% 65,55% 34,457.2103.78913.7559393% 10011.16410.999% 81
Hafik% 59,9% 40,13.4252.2936.8518686% 1005.7895.718% 84
İmranlı% 37,68% 62,321.6082.6605.529110106% 964.3114.268% 80
Kangal% 59,72% 40,287.4205.00515.661135125% 9312.57012.425% 84
Koyulhisar% 74,83% 25,175.4021.8179.6106868% 1007.3977.219% 77
Suşehri% 81,77% 18,2312.3552.75518.173103103% 10015.40215.110% 85
Şarkışla% 71,89% 28,1116.0516.27527.093155155% 10022.68322.326% 84
Ulaş% 72,87% 27,133.9611.4756.1624848% 1005.5035.436% 89
Yıldızeli% 79,21% 20,7915.2093.99223.957153153% 10019.44319.201% 81
Zara% 57,5% 42,57.5925.61116.058162162% 10013.38413.203% 83

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