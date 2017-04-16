Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 71,68% 28,32261.760103.401433.3252.2142.139% 97370.964365.161% 86Merkez% 74,87% 25,13160.81653.967245.886751749% 100218.258214.783% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sivas
|% 71,68
|% 28,32
|261.760
|103.401
|433.325
|2.214
|2.139
|% 97
|370.964
|365.161
|% 86
|Merkez
|% 74,87
|% 25,13
|160.816
|53.967
|245.886
|751
|749
|% 100
|218.258
|214.783
|% 89
|Akıncılar
|% 77,46
|% 22,54
|2.240
|652
|3.836
|38
|38
|% 100
|2.956
|2.892
|% 77
|Altınyayla
|% 86,41
|% 13,59
|4.629
|728
|6.292
|26
|26
|% 100
|5.418
|5.357
|% 86
|Divriği
|% 32,39
|% 67,61
|3.090
|6.449
|12.359
|139
|103
|% 74
|9.689
|9.539
|% 89
|Doğanşar
|% 90,71
|% 9,29
|1.670
|171
|2.296
|32
|32
|% 100
|1.876
|1.841
|% 82
|Gemerek
|% 57,01
|% 42,99
|7.972
|6.011
|17.465
|82
|82
|% 100
|14.260
|13.983
|% 82
|Gölova
|% 83,76
|% 16,24
|1.423
|276
|2.342
|33
|33
|% 100
|1.717
|1.699
|% 73
|Gürün
|% 65,56
|% 34,44
|7.211
|3.788
|13.755
|93
|93
|% 100
|11.164
|10.999
|% 81
|Hafik
|% 59,9
|% 40,1
|3.425
|2.293
|6.851
|86
|86
|% 100
|5.789
|5.718
|% 84
|İmranlı
|% 37,84
|% 62,16
|1.609
|2.643
|5.529
|110
|98
|% 89
|4.295
|4.252
|% 80
|Kangal
|% 60,83
|% 39,17
|7.170
|4.617
|15.661
|135
|118
|% 87
|11.917
|11.787
|% 84
|Koyulhisar
|% 74,83
|% 25,17
|5.401
|1.817
|9.610
|68
|68
|% 100
|7.397
|7.218
|% 77
|Suşehri
|% 81,77
|% 18,23
|12.355
|2.755
|18.173
|103
|103
|% 100
|15.402
|15.110
|% 85
|Şarkışla
|% 71,89
|% 28,11
|16.051
|6.275
|27.093
|155
|155
|% 100
|22.683
|22.326
|% 84
|Ulaş
|% 72,87
|% 27,13
|3.962
|1.475
|6.162
|48
|48
|% 100
|5.501
|5.437
|% 89
|Yıldızeli
|% 79,16
|% 20,84
|15.175
|3.996
|23.957
|153
|153
|% 100
|19.412
|19.171
|% 81
|Zara
|% 57,94
|% 42,06
|7.561
|5.488
|16.058
|162
|154
|% 95
|13.230
|13.049
|% 83