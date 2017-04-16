Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 71,68% 28,32261.760103.401433.3252.2142.139% 97370.964365.161% 86Merkez% 74,87% 25,13160.81653.967245.886751749% 100218.258214.783% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sivas% 71,68% 28,32261.760103.401433.3252.2142.139% 97370.964365.161% 86
Merkez% 74,87% 25,13160.81653.967245.886751749% 100218.258214.783% 89
Akıncılar% 77,46% 22,542.2406523.8363838% 1002.9562.892% 77
Altınyayla% 86,41% 13,594.6297286.2922626% 1005.4185.357% 86
Divriği% 32,39% 67,613.0906.44912.359139103% 749.6899.539% 89
Doğanşar% 90,71% 9,291.6701712.2963232% 1001.8761.841% 82
Gemerek% 57,01% 42,997.9726.01117.4658282% 10014.26013.983% 82
Gölova% 83,76% 16,241.4232762.3423333% 1001.7171.699% 73
Gürün% 65,56% 34,447.2113.78813.7559393% 10011.16410.999% 81
Hafik% 59,9% 40,13.4252.2936.8518686% 1005.7895.718% 84
İmranlı% 37,84% 62,161.6092.6435.52911098% 894.2954.252% 80
Kangal% 60,83% 39,177.1704.61715.661135118% 8711.91711.787% 84
Koyulhisar% 74,83% 25,175.4011.8179.6106868% 1007.3977.218% 77
Suşehri% 81,77% 18,2312.3552.75518.173103103% 10015.40215.110% 85
Şarkışla% 71,89% 28,1116.0516.27527.093155155% 10022.68322.326% 84
Ulaş% 72,87% 27,133.9621.4756.1624848% 1005.5015.437% 89
Yıldızeli% 79,16% 20,8415.1753.99623.957153153% 10019.41219.171% 81
Zara% 57,94% 42,067.5615.48816.058162154% 9513.23013.049% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Koyulhisar, Altınyayla, Yıldızeli, Akıncılar, Doğanşar, Şarkışla, Suşehri, İmranlı, Divriği