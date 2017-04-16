Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 71,75% 28,25261.188102.824433.3252.2142.119% 96369.754364.012% 86Merkez% 74,89% 25,11160.80253.923245.886751748% 100218.180214.725% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sivas% 71,75% 28,25261.188102.824433.3252.2142.119% 96369.754364.012% 86
Merkez% 74,89% 25,11160.80253.923245.886751748% 100218.180214.725% 89
Akıncılar% 77,46% 22,542.2406523.8363838% 1002.9562.892% 77
Altınyayla% 86,43% 13,574.6377286.2922626% 1005.4265.365% 86
Divriği% 32,37% 67,632.9096.07712.35913994% 689.1268.986% 89
Doğanşar% 90,71% 9,291.6701712.2963232% 1001.8761.841% 82
Gemerek% 57,01% 42,997.9726.01117.4658282% 10014.26013.983% 82
Gölova% 83,72% 16,281.4242772.3423333% 1001.7131.701% 73
Gürün% 65,56% 34,447.2113.78813.7559393% 10011.16610.999% 81
Hafik% 59,9% 40,13.4252.2936.8518683% 975.7855.718% 84
İmranlı% 37,84% 62,161.6092.6435.52911098% 894.2954.252% 80
Kangal% 60,12% 39,886.8184.52215.661135112% 8311.46811.340% 84
Koyulhisar% 74,68% 25,325.3491.8149.6106868% 1007.3387.163% 76
Suşehri% 81,77% 18,2312.3552.75518.173103103% 10015.40215.110% 85
Şarkışla% 71,89% 28,1116.0516.27527.093155155% 10022.68322.326% 84
Ulaş% 73,27% 26,733.9591.4446.1624848% 1005.4585.403% 89
Yıldızeli% 79,32% 20,6815.1963.96323.957153152% 9919.39219.159% 81
Zara% 57,94% 42,067.5615.48816.058162154% 9513.23013.049% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Koyulhisar, Altınyayla, Yıldızeli, Akıncılar, Doğanşar, Şarkışla, Suşehri, İmranlı, Divriği