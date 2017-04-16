Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 71,75% 28,25261.188102.824433.3252.2142.119% 96369.754364.012% 86Merkez% 74,89% 25,11160.80253.923245.886751748% 100218.180214.725% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sivas
|% 71,75
|% 28,25
|261.188
|102.824
|433.325
|2.214
|2.119
|% 96
|369.754
|364.012
|% 86
|Merkez
|% 74,89
|% 25,11
|160.802
|53.923
|245.886
|751
|748
|% 100
|218.180
|214.725
|% 89
|Akıncılar
|% 77,46
|% 22,54
|2.240
|652
|3.836
|38
|38
|% 100
|2.956
|2.892
|% 77
|Altınyayla
|% 86,43
|% 13,57
|4.637
|728
|6.292
|26
|26
|% 100
|5.426
|5.365
|% 86
|Divriği
|% 32,37
|% 67,63
|2.909
|6.077
|12.359
|139
|94
|% 68
|9.126
|8.986
|% 89
|Doğanşar
|% 90,71
|% 9,29
|1.670
|171
|2.296
|32
|32
|% 100
|1.876
|1.841
|% 82
|Gemerek
|% 57,01
|% 42,99
|7.972
|6.011
|17.465
|82
|82
|% 100
|14.260
|13.983
|% 82
|Gölova
|% 83,72
|% 16,28
|1.424
|277
|2.342
|33
|33
|% 100
|1.713
|1.701
|% 73
|Gürün
|% 65,56
|% 34,44
|7.211
|3.788
|13.755
|93
|93
|% 100
|11.166
|10.999
|% 81
|Hafik
|% 59,9
|% 40,1
|3.425
|2.293
|6.851
|86
|83
|% 97
|5.785
|5.718
|% 84
|İmranlı
|% 37,84
|% 62,16
|1.609
|2.643
|5.529
|110
|98
|% 89
|4.295
|4.252
|% 80
|Kangal
|% 60,12
|% 39,88
|6.818
|4.522
|15.661
|135
|112
|% 83
|11.468
|11.340
|% 84
|Koyulhisar
|% 74,68
|% 25,32
|5.349
|1.814
|9.610
|68
|68
|% 100
|7.338
|7.163
|% 76
|Suşehri
|% 81,77
|% 18,23
|12.355
|2.755
|18.173
|103
|103
|% 100
|15.402
|15.110
|% 85
|Şarkışla
|% 71,89
|% 28,11
|16.051
|6.275
|27.093
|155
|155
|% 100
|22.683
|22.326
|% 84
|Ulaş
|% 73,27
|% 26,73
|3.959
|1.444
|6.162
|48
|48
|% 100
|5.458
|5.403
|% 89
|Yıldızeli
|% 79,32
|% 20,68
|15.196
|3.963
|23.957
|153
|152
|% 99
|19.392
|19.159
|% 81
|Zara
|% 57,94
|% 42,06
|7.561
|5.488
|16.058
|162
|154
|% 95
|13.230
|13.049
|% 83