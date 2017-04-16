Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 71,74% 28,26260.171102.502433.3252.2142.105% 95368.659362.673% 86Merkez% 74,79% 25,21160.27354.026245.886751747% 99217.743214.299% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sivas
|% 71,74
|% 28,26
|260.171
|102.502
|433.325
|2.214
|2.105
|% 95
|368.659
|362.673
|% 86
|Merkez
|% 74,79
|% 25,21
|160.273
|54.026
|245.886
|751
|747
|% 99
|217.743
|214.299
|% 89
|Akıncılar
|% 77,46
|% 22,54
|2.240
|652
|3.836
|38
|38
|% 100
|2.956
|2.892
|% 77
|Altınyayla
|% 86,4
|% 13,6
|4.633
|729
|6.292
|26
|26
|% 100
|5.430
|5.362
|% 86
|Divriği
|% 33,19
|% 66,81
|2.840
|5.716
|12.359
|139
|88
|% 63
|8.685
|8.556
|% 89
|Doğanşar
|% 90,71
|% 9,29
|1.670
|171
|2.296
|32
|32
|% 100
|1.876
|1.841
|% 82
|Gemerek
|% 57
|% 43
|7.971
|6.014
|17.465
|82
|82
|% 100
|14.263
|13.985
|% 82
|Gölova
|% 83,72
|% 16,28
|1.424
|277
|2.342
|33
|33
|% 100
|1.713
|1.701
|% 73
|Gürün
|% 65,56
|% 34,44
|7.211
|3.788
|13.755
|93
|93
|% 100
|11.164
|10.999
|% 81
|Hafik
|% 59,88
|% 40,12
|3.427
|2.296
|6.851
|86
|83
|% 97
|5.785
|5.723
|% 84
|İmranlı
|% 37,84
|% 62,16
|1.609
|2.643
|5.529
|110
|98
|% 89
|4.295
|4.252
|% 80
|Kangal
|% 59,86
|% 40,14
|6.645
|4.455
|15.661
|135
|106
|% 79
|11.225
|11.100
|% 84
|Koyulhisar
|% 74,83
|% 25,17
|5.394
|1.814
|9.610
|68
|67
|% 99
|7.382
|7.208
|% 77
|Suşehri
|% 81,77
|% 18,23
|12.355
|2.755
|18.173
|103
|103
|% 100
|15.402
|15.110
|% 85
|Şarkışla
|% 71,89
|% 28,11
|16.051
|6.275
|27.093
|155
|155
|% 100
|22.683
|22.326
|% 84
|Ulaş
|% 71,82
|% 28,18
|3.663
|1.437
|6.162
|48
|48
|% 100
|5.427
|5.100
|% 88
|Yıldızeli
|% 79,31
|% 20,69
|15.204
|3.966
|23.957
|153
|152
|% 99
|19.400
|19.170
|% 81
|Zara
|% 57,94
|% 42,06
|7.561
|5.488
|16.058
|162
|154
|% 95
|13.230
|13.049
|% 83