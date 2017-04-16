Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 71,74% 28,26260.171102.502433.3252.2142.105% 95368.659362.673% 86Merkez% 74,79% 25,21160.27354.026245.886751747% 99217.743214.299% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sivas% 71,74% 28,26260.171102.502433.3252.2142.105% 95368.659362.673% 86
Merkez% 74,79% 25,21160.27354.026245.886751747% 99217.743214.299% 89
Akıncılar% 77,46% 22,542.2406523.8363838% 1002.9562.892% 77
Altınyayla% 86,4% 13,64.6337296.2922626% 1005.4305.362% 86
Divriği% 33,19% 66,812.8405.71612.35913988% 638.6858.556% 89
Doğanşar% 90,71% 9,291.6701712.2963232% 1001.8761.841% 82
Gemerek% 57% 437.9716.01417.4658282% 10014.26313.985% 82
Gölova% 83,72% 16,281.4242772.3423333% 1001.7131.701% 73
Gürün% 65,56% 34,447.2113.78813.7559393% 10011.16410.999% 81
Hafik% 59,88% 40,123.4272.2966.8518683% 975.7855.723% 84
İmranlı% 37,84% 62,161.6092.6435.52911098% 894.2954.252% 80
Kangal% 59,86% 40,146.6454.45515.661135106% 7911.22511.100% 84
Koyulhisar% 74,83% 25,175.3941.8149.6106867% 997.3827.208% 77
Suşehri% 81,77% 18,2312.3552.75518.173103103% 10015.40215.110% 85
Şarkışla% 71,89% 28,1116.0516.27527.093155155% 10022.68322.326% 84
Ulaş% 71,82% 28,183.6631.4376.1624848% 1005.4275.100% 88
Yıldızeli% 79,31% 20,6915.2043.96623.957153152% 9919.40019.170% 81
Zara% 57,94% 42,067.5615.48816.058162154% 9513.23013.049% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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