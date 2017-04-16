Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 71,65% 28,35258.454102.288433.3252.2142.072% 94366.639360.742% 86Merkez% 74,71% 25,29159.76554.088245.886751741% 99217.258213.853% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sivas
|% 71,65
|% 28,35
|258.454
|102.288
|433.325
|2.214
|2.072
|% 94
|366.639
|360.742
|% 86
|Merkez
|% 74,71
|% 25,29
|159.765
|54.088
|245.886
|751
|741
|% 99
|217.258
|213.853
|% 89
|Akıncılar
|% 77,46
|% 22,54
|2.240
|652
|3.836
|38
|38
|% 100
|2.956
|2.892
|% 77
|Altınyayla
|% 86,4
|% 13,6
|4.633
|729
|6.292
|26
|26
|% 100
|5.417
|5.362
|% 86
|Divriği
|% 32,75
|% 67,25
|2.711
|5.567
|12.359
|139
|83
|% 60
|8.397
|8.278
|% 89
|Doğanşar
|% 90,71
|% 9,29
|1.670
|171
|2.296
|32
|32
|% 100
|1.876
|1.841
|% 82
|Gemerek
|% 57
|% 43
|7.970
|6.013
|17.465
|82
|82
|% 100
|14.258
|13.983
|% 82
|Gölova
|% 83,19
|% 16,81
|945
|191
|2.342
|33
|15
|% 45
|1.148
|1.136
|% 72
|Gürün
|% 65,56
|% 34,44
|7.210
|3.788
|13.755
|93
|93
|% 100
|11.161
|10.998
|% 81
|Hafik
|% 59,88
|% 40,12
|3.427
|2.296
|6.851
|86
|83
|% 97
|5.783
|5.723
|% 84
|İmranlı
|% 37,84
|% 62,16
|1.609
|2.643
|5.529
|110
|98
|% 89
|4.295
|4.252
|% 80
|Kangal
|% 59,21
|% 40,79
|6.421
|4.424
|15.661
|135
|105
|% 78
|10.968
|10.845
|% 84
|Koyulhisar
|% 74,83
|% 25,17
|5.394
|1.814
|9.610
|68
|67
|% 99
|7.382
|7.208
|% 77
|Suşehri
|% 81,76
|% 18,24
|12.353
|2.756
|18.173
|103
|103
|% 100
|15.401
|15.109
|% 85
|Şarkışla
|% 71,89
|% 28,11
|16.051
|6.275
|27.093
|155
|155
|% 100
|22.683
|22.326
|% 84
|Ulaş
|% 71,82
|% 28,18
|3.663
|1.437
|6.162
|48
|48
|% 100
|5.424
|5.100
|% 88
|Yıldızeli
|% 78,94
|% 21,06
|14.831
|3.956
|23.957
|153
|149
|% 97
|19.002
|18.787
|% 80
|Zara
|% 57,94
|% 42,06
|7.561
|5.488
|16.058
|162
|154
|% 95
|13.230
|13.049
|% 83