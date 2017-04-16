Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 71,65% 28,35258.454102.288433.3252.2142.072% 94366.639360.742% 86Merkez% 74,71% 25,29159.76554.088245.886751741% 99217.258213.853% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sivas% 71,65% 28,35258.454102.288433.3252.2142.072% 94366.639360.742% 86
Merkez% 74,71% 25,29159.76554.088245.886751741% 99217.258213.853% 89
Akıncılar% 77,46% 22,542.2406523.8363838% 1002.9562.892% 77
Altınyayla% 86,4% 13,64.6337296.2922626% 1005.4175.362% 86
Divriği% 32,75% 67,252.7115.56712.35913983% 608.3978.278% 89
Doğanşar% 90,71% 9,291.6701712.2963232% 1001.8761.841% 82
Gemerek% 57% 437.9706.01317.4658282% 10014.25813.983% 82
Gölova% 83,19% 16,819451912.3423315% 451.1481.136% 72
Gürün% 65,56% 34,447.2103.78813.7559393% 10011.16110.998% 81
Hafik% 59,88% 40,123.4272.2966.8518683% 975.7835.723% 84
İmranlı% 37,84% 62,161.6092.6435.52911098% 894.2954.252% 80
Kangal% 59,21% 40,796.4214.42415.661135105% 7810.96810.845% 84
Koyulhisar% 74,83% 25,175.3941.8149.6106867% 997.3827.208% 77
Suşehri% 81,76% 18,2412.3532.75618.173103103% 10015.40115.109% 85
Şarkışla% 71,89% 28,1116.0516.27527.093155155% 10022.68322.326% 84
Ulaş% 71,82% 28,183.6631.4376.1624848% 1005.4245.100% 88
Yıldızeli% 78,94% 21,0614.8313.95623.957153149% 9719.00218.787% 80
Zara% 57,94% 42,067.5615.48816.058162154% 9513.23013.049% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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