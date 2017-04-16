Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 72,5% 27,5235.37189.293433.3252.2141.767% 80330.087324.664% 86Merkez% 74,89% 25,11151.18550.695245.886751687% 91205.048201.880% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.2406523.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sivas
|% 72,5
|% 27,5
|235.371
|89.293
|433.325
|2.214
|1.767
|% 80
|330.087
|324.664
|% 86
|Merkez
|% 74,89
|% 25,11
|151.185
|50.695
|245.886
|751
|687
|% 91
|205.048
|201.880
|% 89
|Akıncılar
|% 77,46
|% 22,54
|2.240
|652
|3.836
|38
|38
|% 100
|2.955
|2.892
|% 77
|Altınyayla
|% 86,4
|% 13,6
|4.633
|729
|6.292
|26
|26
|% 100
|5.417
|5.362
|% 86
|Divriği
|% 37,66
|% 62,34
|2.269
|3.756
|12.359
|139
|61
|% 44
|6.132
|6.025
|% 89
|Doğanşar
|% 90,71
|% 9,29
|1.670
|171
|2.296
|32
|32
|% 100
|1.876
|1.841
|% 82
|Gemerek
|% 58,98
|% 41,02
|5.915
|4.114
|17.465
|82
|60
|% 73
|10.232
|10.029
|% 81
|Gölova
|% 86,87
|% 13,13
|655
|99
|2.342
|33
|13
|% 39
|766
|754
|% 74
|Gürün
|% 62,8
|% 37,2
|5.148
|3.049
|13.755
|93
|62
|% 67
|8.331
|8.197
|% 81
|Hafik
|% 67,97
|% 32,03
|3.227
|1.521
|6.851
|86
|67
|% 78
|4.799
|4.748
|% 84
|İmranlı
|% 34,42
|% 65,58
|1.287
|2.452
|5.529
|110
|84
|% 76
|3.776
|3.739
|% 78
|Kangal
|% 60,83
|% 39,17
|5.837
|3.759
|15.661
|135
|85
|% 63
|9.701
|9.596
|% 83
|Koyulhisar
|% 74,74
|% 25,26
|5.353
|1.809
|9.610
|68
|67
|% 99
|7.381
|7.162
|% 77
|Suşehri
|% 80,79
|% 19,21
|10.798
|2.568
|18.173
|103
|83
|% 81
|13.626
|13.366
|% 85
|Şarkışla
|% 71,96
|% 28,04
|16.046
|6.253
|27.093
|155
|153
|% 99
|22.656
|22.299
|% 84
|Ulaş
|% 74,83
|% 25,17
|2.616
|880
|6.162
|48
|30
|% 62
|3.811
|3.496
|% 88
|Yıldızeli
|% 79,86
|% 20,14
|9.710
|2.449
|23.957
|153
|102
|% 67
|12.306
|12.159
|% 80
|Zara
|% 60,99
|% 39,01
|6.782
|4.337
|16.058
|162
|117
|% 72
|11.274
|11.119
|% 82