Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 72,5% 27,5235.37189.293433.3252.2141.767% 80330.087324.664% 86Merkez% 74,89% 25,11151.18550.695245.886751687% 91205.048201.880% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.2406523.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sivas% 72,5% 27,5235.37189.293433.3252.2141.767% 80330.087324.664% 86
Merkez% 74,89% 25,11151.18550.695245.886751687% 91205.048201.880% 89
Akıncılar% 77,46% 22,542.2406523.8363838% 1002.9552.892% 77
Altınyayla% 86,4% 13,64.6337296.2922626% 1005.4175.362% 86
Divriği% 37,66% 62,342.2693.75612.35913961% 446.1326.025% 89
Doğanşar% 90,71% 9,291.6701712.2963232% 1001.8761.841% 82
Gemerek% 58,98% 41,025.9154.11417.4658260% 7310.23210.029% 81
Gölova% 86,87% 13,13655992.3423313% 39766754% 74
Gürün% 62,8% 37,25.1483.04913.7559362% 678.3318.197% 81
Hafik% 67,97% 32,033.2271.5216.8518667% 784.7994.748% 84
İmranlı% 34,42% 65,581.2872.4525.52911084% 763.7763.739% 78
Kangal% 60,83% 39,175.8373.75915.66113585% 639.7019.596% 83
Koyulhisar% 74,74% 25,265.3531.8099.6106867% 997.3817.162% 77
Suşehri% 80,79% 19,2110.7982.56818.17310383% 8113.62613.366% 85
Şarkışla% 71,96% 28,0416.0466.25327.093155153% 9922.65622.299% 84
Ulaş% 74,83% 25,172.6168806.1624830% 623.8113.496% 88
Yıldızeli% 79,86% 20,149.7102.44923.957153102% 6712.30612.159% 80
Zara% 60,99% 39,016.7824.33716.058162117% 7211.27411.119% 82
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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