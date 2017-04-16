Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 72,34% 27,66213.13981.477433.3252.2141.628% 74299.670294.616% 86Merkez% 74,29% 25,71134.95346.694245.886751619% 82184.489181.647% 89Akıncılar% 77,47% 22,532.2426523.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sivas
|% 72,34
|% 27,66
|213.139
|81.477
|433.325
|2.214
|1.628
|% 74
|299.670
|294.616
|% 86
|Merkez
|% 74,29
|% 25,71
|134.953
|46.694
|245.886
|751
|619
|% 82
|184.489
|181.647
|% 89
|Akıncılar
|% 77,47
|% 22,53
|2.242
|652
|3.836
|38
|38
|% 100
|2.957
|2.894
|% 77
|Altınyayla
|% 86,4
|% 13,6
|4.633
|729
|6.292
|26
|26
|% 100
|5.417
|5.362
|% 86
|Divriği
|% 37,59
|% 62,41
|2.118
|3.517
|12.359
|139
|56
|% 40
|5.737
|5.635
|% 89
|Doğanşar
|% 90,71
|% 9,29
|1.670
|171
|2.296
|32
|32
|% 100
|1.876
|1.841
|% 82
|Gemerek
|% 58,73
|% 41,27
|5.181
|3.641
|17.465
|82
|53
|% 65
|9.003
|8.822
|% 81
|Gölova
|% 86,87
|% 13,13
|655
|99
|2.342
|33
|13
|% 39
|766
|754
|% 74
|Gürün
|% 62,88
|% 37,12
|4.794
|2.830
|13.755
|93
|57
|% 61
|7.747
|7.624
|% 81
|Hafik
|% 68,73
|% 31,27
|3.116
|1.418
|6.851
|86
|64
|% 74
|4.581
|4.534
|% 84
|İmranlı
|% 36,23
|% 63,77
|1.279
|2.251
|5.529
|110
|78
|% 71
|3.564
|3.530
|% 79
|Kangal
|% 60,88
|% 39,12
|3.019
|1.940
|15.661
|135
|65
|% 48
|5.017
|4.959
|% 84
|Koyulhisar
|% 74,74
|% 25,26
|5.353
|1.809
|9.610
|68
|67
|% 99
|7.381
|7.162
|% 77
|Suşehri
|% 80,42
|% 19,58
|9.980
|2.430
|18.173
|103
|75
|% 73
|12.689
|12.410
|% 85
|Şarkışla
|% 72,32
|% 27,68
|15.847
|6.064
|27.093
|155
|148
|% 95
|22.322
|21.911
|% 84
|Ulaş
|% 75,44
|% 24,56
|2.552
|831
|6.162
|48
|28
|% 58
|3.698
|3.383
|% 88
|Yıldızeli
|% 80,62
|% 19,38
|9.101
|2.188
|23.957
|153
|94
|% 61
|11.427
|11.289
|% 81
|Zara
|% 61,2
|% 38,8
|6.646
|4.213
|16.058
|162
|115
|% 71
|10.999
|10.859
|% 82