Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 72,34% 27,66213.13981.477433.3252.2141.628% 74299.670294.616% 86Merkez% 74,29% 25,71134.95346.694245.886751619% 82184.489181.647% 89Akıncılar% 77,47% 22,532.2426523.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sivas% 72,34% 27,66213.13981.477433.3252.2141.628% 74299.670294.616% 86
Merkez% 74,29% 25,71134.95346.694245.886751619% 82184.489181.647% 89
Akıncılar% 77,47% 22,532.2426523.8363838% 1002.9572.894% 77
Altınyayla% 86,4% 13,64.6337296.2922626% 1005.4175.362% 86
Divriği% 37,59% 62,412.1183.51712.35913956% 405.7375.635% 89
Doğanşar% 90,71% 9,291.6701712.2963232% 1001.8761.841% 82
Gemerek% 58,73% 41,275.1813.64117.4658253% 659.0038.822% 81
Gölova% 86,87% 13,13655992.3423313% 39766754% 74
Gürün% 62,88% 37,124.7942.83013.7559357% 617.7477.624% 81
Hafik% 68,73% 31,273.1161.4186.8518664% 744.5814.534% 84
İmranlı% 36,23% 63,771.2792.2515.52911078% 713.5643.530% 79
Kangal% 60,88% 39,123.0191.94015.66113565% 485.0174.959% 84
Koyulhisar% 74,74% 25,265.3531.8099.6106867% 997.3817.162% 77
Suşehri% 80,42% 19,589.9802.43018.17310375% 7312.68912.410% 85
Şarkışla% 72,32% 27,6815.8476.06427.093155148% 9522.32221.911% 84
Ulaş% 75,44% 24,562.5528316.1624828% 583.6983.383% 88
Yıldızeli% 80,62% 19,389.1012.18823.95715394% 6111.42711.289% 81
Zara% 61,2% 38,86.6464.21316.058162115% 7110.99910.859% 82
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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