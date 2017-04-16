Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 72,19% 27,81188.20672.520433.3252.2141.455% 66265.332260.726% 86Merkez% 73,98% 26,02116.05740.811245.886751541% 72159.379156.868% 89Akıncılar% 77,47% 22,532.2426523.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sivas% 72,19% 27,81188.20672.520433.3252.2141.455% 66265.332260.726% 86
Merkez% 73,98% 26,02116.05740.811245.886751541% 72159.379156.868% 89
Akıncılar% 77,47% 22,532.2426523.8363838% 1002.9572.894% 77
Altınyayla% 86,4% 13,64.6337296.2922626% 1005.4175.362% 86
Divriği% 38,73% 61,271.9683.11312.35913950% 365.1745.081% 89
Doğanşar% 90,71% 9,291.6701712.2963232% 1001.8761.841% 82
Gemerek% 58,91% 41,094.9753.47017.4658250% 618.6228.445% 81
Gölova% 86,87% 13,13655992.3423313% 39766754% 74
Gürün% 63,59% 36,414.4372.54013.7559355% 597.0906.977% 81
Hafik% 69,91% 30,093.0181.2996.8518657% 664.3634.317% 84
İmranlı% 37,23% 62,771.2762.1515.52911073% 663.4603.427% 79
Kangal% 62,7% 37,32.9431.75115.66113559% 444.7504.694% 84
Koyulhisar% 73,83% 26,174.5001.5959.6106851% 756.2776.095% 78
Suşehri% 80,27% 19,738.3352.04918.17310363% 6110.64210.384% 85
Şarkışla% 73,39% 26,6115.7435.70827.093155141% 9121.86121.451% 84
Ulaş% 74,92% 25,082.4808306.1624827% 563.6253.310% 88
Yıldızeli% 82,34% 17,667.8721.68823.95715381% 539.6859.560% 81
Zara% 58,3% 41,75.4023.86416.05816298% 609.3889.266% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Koyulhisar, Altınyayla, Yıldızeli, Akıncılar, Doğanşar, Şarkışla, Suşehri, İmranlı, Divriği
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