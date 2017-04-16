Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 72,19% 27,81188.20672.520433.3252.2141.455% 66265.332260.726% 86Merkez% 73,98% 26,02116.05740.811245.886751541% 72159.379156.868% 89Akıncılar% 77,47% 22,532.2426523.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sivas
|% 72,19
|% 27,81
|188.206
|72.520
|433.325
|2.214
|1.455
|% 66
|265.332
|260.726
|% 86
|Merkez
|% 73,98
|% 26,02
|116.057
|40.811
|245.886
|751
|541
|% 72
|159.379
|156.868
|% 89
|Akıncılar
|% 77,47
|% 22,53
|2.242
|652
|3.836
|38
|38
|% 100
|2.957
|2.894
|% 77
|Altınyayla
|% 86,4
|% 13,6
|4.633
|729
|6.292
|26
|26
|% 100
|5.417
|5.362
|% 86
|Divriği
|% 38,73
|% 61,27
|1.968
|3.113
|12.359
|139
|50
|% 36
|5.174
|5.081
|% 89
|Doğanşar
|% 90,71
|% 9,29
|1.670
|171
|2.296
|32
|32
|% 100
|1.876
|1.841
|% 82
|Gemerek
|% 58,91
|% 41,09
|4.975
|3.470
|17.465
|82
|50
|% 61
|8.622
|8.445
|% 81
|Gölova
|% 86,87
|% 13,13
|655
|99
|2.342
|33
|13
|% 39
|766
|754
|% 74
|Gürün
|% 63,59
|% 36,41
|4.437
|2.540
|13.755
|93
|55
|% 59
|7.090
|6.977
|% 81
|Hafik
|% 69,91
|% 30,09
|3.018
|1.299
|6.851
|86
|57
|% 66
|4.363
|4.317
|% 84
|İmranlı
|% 37,23
|% 62,77
|1.276
|2.151
|5.529
|110
|73
|% 66
|3.460
|3.427
|% 79
|Kangal
|% 62,7
|% 37,3
|2.943
|1.751
|15.661
|135
|59
|% 44
|4.750
|4.694
|% 84
|Koyulhisar
|% 73,83
|% 26,17
|4.500
|1.595
|9.610
|68
|51
|% 75
|6.277
|6.095
|% 78
|Suşehri
|% 80,27
|% 19,73
|8.335
|2.049
|18.173
|103
|63
|% 61
|10.642
|10.384
|% 85
|Şarkışla
|% 73,39
|% 26,61
|15.743
|5.708
|27.093
|155
|141
|% 91
|21.861
|21.451
|% 84
|Ulaş
|% 74,92
|% 25,08
|2.480
|830
|6.162
|48
|27
|% 56
|3.625
|3.310
|% 88
|Yıldızeli
|% 82,34
|% 17,66
|7.872
|1.688
|23.957
|153
|81
|% 53
|9.685
|9.560
|% 81
|Zara
|% 58,3
|% 41,7
|5.402
|3.864
|16.058
|162
|98
|% 60
|9.388
|9.266
|% 83