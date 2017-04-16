Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 73,48% 26,52148.15153.457433.3252.2141.139% 51205.492201.608% 86Merkez% 75,4% 24,687.54628.570245.886751412% 55118.164116.116% 89Akıncılar% 77,47% 22,532.2426523.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sivas% 73,48% 26,52148.15153.457433.3252.2141.139% 51205.492201.608% 86
Merkez% 75,4% 24,687.54628.570245.886751412% 55118.164116.116% 89
Akıncılar% 77,47% 22,532.2426523.8363838% 1002.9572.894% 77
Altınyayla% 86,4% 13,64.6337296.2922626% 1005.4175.362% 86
Divriği% 35,91% 64,091.5382.74512.35913942% 304.3604.283% 89
Doğanşar% 90,7% 9,31.6671712.2963232% 1001.8741.838% 82
Gemerek% 62,35% 37,654.2112.54317.4658239% 486.9056.754% 81
Gölova% 86,87% 13,13655992.3423313% 39766754% 74
Gürün% 65,97% 34,033.6091.86213.7559345% 485.5585.471% 80
Hafik% 72,79% 27,212.6229806.8518646% 533.6283.602% 83
İmranlı% 43,52% 56,481.1111.4425.52911055% 502.5822.553% 78
Kangal% 65,46% 34,542.6131.37915.66113544% 334.0383.992% 83
Koyulhisar% 77,71% 22,292.2766539.6106826% 383.0342.929% 77
Suşehri% 78,77% 21,236.5551.76718.17310344% 438.5698.322% 85
Şarkışla% 74,52% 25,4814.5384.97127.093155122% 7919.90119.509% 84
Ulaş% 74,43% 25,572.2357686.1624823% 483.3173.003% 88
Yıldızeli% 82,29% 17,716.2691.34923.95715368% 447.7157.618% 81
Zara% 57,98% 42,023.8312.77716.05816264% 406.7076.608% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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