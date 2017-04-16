Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 73,48% 26,52148.15153.457433.3252.2141.139% 51205.492201.608% 86Merkez% 75,4% 24,687.54628.570245.886751412% 55118.164116.116% 89Akıncılar% 77,47% 22,532.2426523.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sivas
|% 73,48
|% 26,52
|148.151
|53.457
|433.325
|2.214
|1.139
|% 51
|205.492
|201.608
|% 86
|Merkez
|% 75,4
|% 24,6
|87.546
|28.570
|245.886
|751
|412
|% 55
|118.164
|116.116
|% 89
|Akıncılar
|% 77,47
|% 22,53
|2.242
|652
|3.836
|38
|38
|% 100
|2.957
|2.894
|% 77
|Altınyayla
|% 86,4
|% 13,6
|4.633
|729
|6.292
|26
|26
|% 100
|5.417
|5.362
|% 86
|Divriği
|% 35,91
|% 64,09
|1.538
|2.745
|12.359
|139
|42
|% 30
|4.360
|4.283
|% 89
|Doğanşar
|% 90,7
|% 9,3
|1.667
|171
|2.296
|32
|32
|% 100
|1.874
|1.838
|% 82
|Gemerek
|% 62,35
|% 37,65
|4.211
|2.543
|17.465
|82
|39
|% 48
|6.905
|6.754
|% 81
|Gölova
|% 86,87
|% 13,13
|655
|99
|2.342
|33
|13
|% 39
|766
|754
|% 74
|Gürün
|% 65,97
|% 34,03
|3.609
|1.862
|13.755
|93
|45
|% 48
|5.558
|5.471
|% 80
|Hafik
|% 72,79
|% 27,21
|2.622
|980
|6.851
|86
|46
|% 53
|3.628
|3.602
|% 83
|İmranlı
|% 43,52
|% 56,48
|1.111
|1.442
|5.529
|110
|55
|% 50
|2.582
|2.553
|% 78
|Kangal
|% 65,46
|% 34,54
|2.613
|1.379
|15.661
|135
|44
|% 33
|4.038
|3.992
|% 83
|Koyulhisar
|% 77,71
|% 22,29
|2.276
|653
|9.610
|68
|26
|% 38
|3.034
|2.929
|% 77
|Suşehri
|% 78,77
|% 21,23
|6.555
|1.767
|18.173
|103
|44
|% 43
|8.569
|8.322
|% 85
|Şarkışla
|% 74,52
|% 25,48
|14.538
|4.971
|27.093
|155
|122
|% 79
|19.901
|19.509
|% 84
|Ulaş
|% 74,43
|% 25,57
|2.235
|768
|6.162
|48
|23
|% 48
|3.317
|3.003
|% 88
|Yıldızeli
|% 82,29
|% 17,71
|6.269
|1.349
|23.957
|153
|68
|% 44
|7.715
|7.618
|% 81
|Zara
|% 57,98
|% 42,02
|3.831
|2.777
|16.058
|162
|64
|% 40
|6.707
|6.608
|% 84