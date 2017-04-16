Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 73,27% 26,73107.39839.179433.3252.214849% 38149.509146.577% 86Merkez% 75,01% 24,9959.12619.702245.886751296% 3980.18078.828% 89Akıncılar% 71,6% 28,41.5055973.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sivas
|% 73,27
|% 26,73
|107.398
|39.179
|433.325
|2.214
|849
|% 38
|149.509
|146.577
|% 86
|Merkez
|% 75,01
|% 24,99
|59.126
|19.702
|245.886
|751
|296
|% 39
|80.180
|78.828
|% 89
|Akıncılar
|% 71,6
|% 28,4
|1.505
|597
|3.836
|38
|24
|% 63
|2.157
|2.102
|% 78
|Altınyayla
|% 85,71
|% 14,29
|3.844
|641
|6.292
|26
|22
|% 85
|4.526
|4.485
|% 86
|Divriği
|% 34,6
|% 65,4
|1.206
|2.280
|12.359
|139
|34
|% 24
|3.552
|3.486
|% 89
|Doğanşar
|% 90,7
|% 9,3
|1.667
|171
|2.296
|32
|32
|% 100
|1.874
|1.838
|% 82
|Gemerek
|% 61,83
|% 38,17
|3.252
|2.008
|17.465
|82
|29
|% 35
|5.366
|5.260
|% 82
|Gölova
|% 85,45
|% 14,55
|546
|93
|2.342
|33
|10
|% 30
|648
|639
|% 73
|Gürün
|% 66,76
|% 33,24
|3.336
|1.661
|13.755
|93
|39
|% 42
|5.076
|4.997
|% 80
|Hafik
|% 76,59
|% 23,41
|1.623
|496
|6.851
|86
|24
|% 28
|2.138
|2.119
|% 83
|İmranlı
|% 50,54
|% 49,46
|1.079
|1.056
|5.529
|110
|38
|% 35
|2.161
|2.135
|% 79
|Kangal
|% 68,48
|% 31,52
|2.031
|935
|15.661
|135
|27
|% 20
|3.001
|2.966
|% 83
|Koyulhisar
|% 77,37
|% 22,63
|1.439
|421
|9.610
|68
|18
|% 26
|1.938
|1.860
|% 79
|Suşehri
|% 78,45
|% 21,55
|4.897
|1.345
|18.173
|103
|32
|% 31
|6.454
|6.242
|% 85
|Şarkışla
|% 75,82
|% 24,18
|12.096
|3.857
|27.093
|155
|105
|% 68
|16.292
|15.953
|% 84
|Ulaş
|% 71,54
|% 28,46
|1.674
|666
|6.162
|48
|17
|% 35
|2.653
|2.340
|% 90
|Yıldızeli
|% 82,27
|% 17,73
|4.931
|1.063
|23.957
|153
|54
|% 35
|6.075
|5.994
|% 83
|Zara
|% 58,99
|% 41,01
|3.146
|2.187
|16.058
|162
|48
|% 30
|5.418
|5.333
|% 85