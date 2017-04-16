Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 73,27% 26,73107.39839.179433.3252.214849% 38149.509146.577% 86Merkez% 75,01% 24,9959.12619.702245.886751296% 3980.18078.828% 89Akıncılar% 71,6% 28,41.5055973.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sivas% 73,27% 26,73107.39839.179433.3252.214849% 38149.509146.577% 86
Merkez% 75,01% 24,9959.12619.702245.886751296% 3980.18078.828% 89
Akıncılar% 71,6% 28,41.5055973.8363824% 632.1572.102% 78
Altınyayla% 85,71% 14,293.8446416.2922622% 854.5264.485% 86
Divriği% 34,6% 65,41.2062.28012.35913934% 243.5523.486% 89
Doğanşar% 90,7% 9,31.6671712.2963232% 1001.8741.838% 82
Gemerek% 61,83% 38,173.2522.00817.4658229% 355.3665.260% 82
Gölova% 85,45% 14,55546932.3423310% 30648639% 73
Gürün% 66,76% 33,243.3361.66113.7559339% 425.0764.997% 80
Hafik% 76,59% 23,411.6234966.8518624% 282.1382.119% 83
İmranlı% 50,54% 49,461.0791.0565.52911038% 352.1612.135% 79
Kangal% 68,48% 31,522.03193515.66113527% 203.0012.966% 83
Koyulhisar% 77,37% 22,631.4394219.6106818% 261.9381.860% 79
Suşehri% 78,45% 21,554.8971.34518.17310332% 316.4546.242% 85
Şarkışla% 75,82% 24,1812.0963.85727.093155105% 6816.29215.953% 84
Ulaş% 71,54% 28,461.6746666.1624817% 352.6532.340% 90
Yıldızeli% 82,27% 17,734.9311.06323.95715354% 356.0755.994% 83
Zara% 58,99% 41,013.1462.18716.05816248% 305.4185.333% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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