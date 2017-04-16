Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 28,59% 71,4159.172147.794255.760805802% 100215.251206.966% 84Merkez% 44,49% 55,5116.59620.71045.770136136% 10038.92537.306% 85Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şırnak% 28,59% 71,4159.172147.794255.760805802% 100215.251206.966% 84
Merkez% 44,49% 55,5116.59620.71045.770136136% 10038.92537.306% 85
Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.1604340% 937.6977.510% 76
Cizre% 19,16% 80,8411.11146.86870.432200200% 10060.07057.979% 85
Güçlükonak% 27,74% 72,261.3563.5335.8133131% 1005.0794.889% 87
İdil% 31,33% 68,678.63318.92136.712136136% 10028.40527.554% 77
Silopi% 25,17% 74,8313.73740.84764.904187187% 10056.69354.584% 87
Uludere% 29,53% 70,475.06312.08121.9697272% 10018.38217.144% 84

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