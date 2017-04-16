Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 28,59% 71,4159.172147.794255.760805802% 100215.251206.966% 84Merkez% 44,49% 55,5116.59620.71045.770136136% 10038.92537.306% 85Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şırnak
|% 28,59
|% 71,41
|59.172
|147.794
|255.760
|805
|802
|% 100
|215.251
|206.966
|% 84
|Merkez
|% 44,49
|% 55,51
|16.596
|20.710
|45.770
|136
|136
|% 100
|38.925
|37.306
|% 85
|Beytüşşebap
|% 35,63
|% 64,37
|2.676
|4.834
|10.160
|43
|40
|% 93
|7.697
|7.510
|% 76
|Cizre
|% 19,16
|% 80,84
|11.111
|46.868
|70.432
|200
|200
|% 100
|60.070
|57.979
|% 85
|Güçlükonak
|% 27,74
|% 72,26
|1.356
|3.533
|5.813
|31
|31
|% 100
|5.079
|4.889
|% 87
|İdil
|% 31,33
|% 68,67
|8.633
|18.921
|36.712
|136
|136
|% 100
|28.405
|27.554
|% 77
|Silopi
|% 25,17
|% 74,83
|13.737
|40.847
|64.904
|187
|187
|% 100
|56.693
|54.584
|% 87
|Uludere
|% 29,53
|% 70,47
|5.063
|12.081
|21.969
|72
|72
|% 100
|18.382
|17.144
|% 84