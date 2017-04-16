Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 28,69% 71,3159.327147.448255.760805799% 99215.366206.775% 84Merkez% 44,5% 55,516.60620.71045.770136136% 10038.93537.316% 85Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şırnak
|% 28,69
|% 71,31
|59.327
|147.448
|255.760
|805
|799
|% 99
|215.366
|206.775
|% 84
|Merkez
|% 44,5
|% 55,5
|16.606
|20.710
|45.770
|136
|136
|% 100
|38.935
|37.316
|% 85
|Beytüşşebap
|% 35,63
|% 64,37
|2.676
|4.834
|10.160
|43
|40
|% 93
|7.697
|7.510
|% 76
|Cizre
|% 19,4
|% 80,6
|11.244
|46.704
|70.432
|200
|200
|% 100
|60.033
|57.948
|% 85
|Güçlükonak
|% 28,3
|% 71,7
|1.384
|3.507
|5.813
|31
|28
|% 90
|5.070
|4.891
|% 87
|İdil
|% 31,29
|% 68,71
|8.633
|18.953
|36.712
|136
|136
|% 100
|28.428
|27.586
|% 77
|Silopi
|% 25,18
|% 74,82
|13.721
|40.770
|64.904
|187
|187
|% 100
|56.585
|54.491
|% 87
|Uludere
|% 29,72
|% 70,28
|5.063
|11.970
|21.969
|72
|72
|% 100
|18.618
|17.033
|% 85