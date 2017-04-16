Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 28,69% 71,3159.327147.448255.760805799% 99215.352206.775% 84Merkez% 44,5% 55,516.60620.71045.770136136% 10038.93537.316% 85Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şırnak% 28,69% 71,3159.327147.448255.760805799% 99215.352206.775% 84
Merkez% 44,5% 55,516.60620.71045.770136136% 10038.93537.316% 85
Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.1604340% 937.6977.510% 76
Cizre% 19,4% 80,611.24446.70470.432200200% 10060.01957.948% 85
Güçlükonak% 28,3% 71,71.3843.5075.8133128% 905.0704.891% 87
İdil% 31,29% 68,718.63318.95336.712136136% 10028.42827.586% 77
Silopi% 25,18% 74,8213.72140.77064.904187187% 10056.58554.491% 87
Uludere% 29,72% 70,285.06311.97021.9697272% 10018.61817.033% 85

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