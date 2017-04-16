Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 29,26% 70,7458.194140.670255.760805772% 96207.433198.864% 84Merkez% 44,5% 55,516.60620.71045.770136136% 10038.93537.316% 85Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şırnak
|% 29,26
|% 70,74
|58.194
|140.670
|255.760
|805
|772
|% 96
|207.433
|198.864
|% 84
|Merkez
|% 44,5
|% 55,5
|16.606
|20.710
|45.770
|136
|136
|% 100
|38.935
|37.316
|% 85
|Beytüşşebap
|% 35,63
|% 64,37
|2.676
|4.834
|10.160
|43
|40
|% 93
|7.697
|7.510
|% 76
|Cizre
|% 20,12
|% 79,88
|10.235
|40.627
|70.432
|200
|176
|% 88
|52.674
|50.862
|% 85
|Güçlükonak
|% 28,3
|% 71,7
|1.384
|3.507
|5.813
|31
|28
|% 90
|5.070
|4.891
|% 87
|İdil
|% 31,79
|% 68,21
|8.506
|18.254
|36.712
|136
|133
|% 98
|27.559
|26.760
|% 77
|Silopi
|% 25,19
|% 74,81
|13.724
|40.767
|64.904
|187
|187
|% 100
|56.479
|54.491
|% 87
|Uludere
|% 29,72
|% 70,28
|5.063
|11.971
|21.969
|72
|72
|% 100
|19.019
|17.034
|% 87