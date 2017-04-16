Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 29,33% 70,6758.030139.851255.760805768% 95206.414197.881% 84Merkez% 44,5% 55,516.60620.71045.770136136% 10038.93537.316% 85Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şırnak
|% 29,33
|% 70,67
|58.030
|139.851
|255.760
|805
|768
|% 95
|206.414
|197.881
|% 84
|Merkez
|% 44,5
|% 55,5
|16.606
|20.710
|45.770
|136
|136
|% 100
|38.935
|37.316
|% 85
|Beytüşşebap
|% 35,63
|% 64,37
|2.676
|4.834
|10.160
|43
|40
|% 93
|7.697
|7.510
|% 76
|Cizre
|% 20,16
|% 79,84
|10.053
|39.816
|70.432
|200
|172
|% 86
|51.656
|49.869
|% 85
|Güçlükonak
|% 28,3
|% 71,7
|1.384
|3.507
|5.813
|31
|28
|% 90
|5.070
|4.891
|% 87
|İdil
|% 31,84
|% 68,16
|8.524
|18.246
|36.712
|136
|133
|% 98
|27.564
|26.770
|% 77
|Silopi
|% 25,19
|% 74,81
|13.724
|40.767
|64.904
|187
|187
|% 100
|56.473
|54.491
|% 87
|Uludere
|% 29,72
|% 70,28
|5.063
|11.971
|21.969
|72
|72
|% 100
|19.019
|17.034
|% 87