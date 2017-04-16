Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 29,42% 70,5857.825138.719255.760805759% 94205.445196.544% 84Merkez% 44,5% 55,516.60620.71045.770136136% 10038.93537.316% 85Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şırnak% 29,42% 70,5857.825138.719255.760805759% 94205.445196.544% 84
Merkez% 44,5% 55,516.60620.71045.770136136% 10038.93537.316% 85
Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.1604340% 937.6977.510% 76
Cizre% 20,25% 79,759.98539.33570.432200170% 8551.08549.320% 85
Güçlükonak% 28,3% 71,71.3843.5075.8133128% 905.0704.891% 87
İdil% 32,26% 67,748.38617.60736.712136126% 9326.77225.993% 77
Silopi% 25,19% 74,8113.72440.75664.904187187% 10056.45954.480% 87
Uludere% 29,73% 70,275.06411.97021.9697272% 10019.42717.034% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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