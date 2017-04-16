Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 29,77% 70,2357.552135.797255.760805747% 93202.857193.349% 85Merkez% 44,51% 55,4916.60620.70545.770136136% 10038.92737.311% 85Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şırnak% 29,77% 70,2357.552135.797255.760805747% 93202.857193.349% 85
Merkez% 44,51% 55,4916.60620.70545.770136136% 10038.92737.311% 85
Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.1604340% 937.6977.510% 76
Cizre% 20,48% 79,529.61837.34570.432200163% 8248.63946.963% 85
Güçlükonak% 28,3% 71,71.3843.5075.8133128% 905.0704.891% 87
İdil% 32,86% 67,148.27616.90936.712136121% 8925.93725.185% 77
Silopi% 25,62% 74,3813.95840.52364.904187187% 10056.46354.481% 87
Uludere% 29,6% 70,45.03411.97421.9697272% 10020.12417.008% 92
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Beytüşşebap, Güçlükonak, Uludere, Silopi, Şırnak, Cizre, Ysk, Sandık, Hayır