Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 29,77% 70,2357.552135.797255.760805747% 93202.857193.349% 85Merkez% 44,51% 55,4916.60620.70545.770136136% 10038.92737.311% 85Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şırnak
|% 29,77
|% 70,23
|57.552
|135.797
|255.760
|805
|747
|% 93
|202.857
|193.349
|% 85
|Merkez
|% 44,51
|% 55,49
|16.606
|20.705
|45.770
|136
|136
|% 100
|38.927
|37.311
|% 85
|Beytüşşebap
|% 35,63
|% 64,37
|2.676
|4.834
|10.160
|43
|40
|% 93
|7.697
|7.510
|% 76
|Cizre
|% 20,48
|% 79,52
|9.618
|37.345
|70.432
|200
|163
|% 82
|48.639
|46.963
|% 85
|Güçlükonak
|% 28,3
|% 71,7
|1.384
|3.507
|5.813
|31
|28
|% 90
|5.070
|4.891
|% 87
|İdil
|% 32,86
|% 67,14
|8.276
|16.909
|36.712
|136
|121
|% 89
|25.937
|25.185
|% 77
|Silopi
|% 25,62
|% 74,38
|13.958
|40.523
|64.904
|187
|187
|% 100
|56.463
|54.481
|% 87
|Uludere
|% 29,6
|% 70,4
|5.034
|11.974
|21.969
|72
|72
|% 100
|20.124
|17.008
|% 92