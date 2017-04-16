Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 29,8% 70,256.536133.154255.760805730% 91199.513189.690% 85Merkez% 44,53% 55,4716.60720.69045.770136136% 10038.91337.297% 85Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şırnak
|% 29,8
|% 70,2
|56.536
|133.154
|255.760
|805
|730
|% 91
|199.513
|189.690
|% 85
|Merkez
|% 44,53
|% 55,47
|16.607
|20.690
|45.770
|136
|136
|% 100
|38.913
|37.297
|% 85
|Beytüşşebap
|% 35,63
|% 64,37
|2.676
|4.834
|10.160
|43
|40
|% 93
|7.698
|7.510
|% 76
|Cizre
|% 20,31
|% 79,69
|9.042
|35.479
|70.432
|200
|154
|% 77
|46.079
|44.521
|% 85
|Güçlükonak
|% 28,3
|% 71,7
|1.384
|3.507
|5.813
|31
|28
|% 90
|5.070
|4.891
|% 87
|İdil
|% 32,67
|% 67,33
|7.835
|16.146
|36.712
|136
|113
|% 83
|24.692
|23.981
|% 77
|Silopi
|% 25,62
|% 74,38
|13.958
|40.523
|64.904
|187
|187
|% 100
|56.462
|54.481
|% 87
|Uludere
|% 29,6
|% 70,4
|5.034
|11.975
|21.969
|72
|72
|% 100
|20.599
|17.009
|% 94