Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 29,8% 70,256.536133.154255.760805730% 91199.513189.690% 85Merkez% 44,53% 55,4716.60720.69045.770136136% 10038.91337.297% 85Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şırnak% 29,8% 70,256.536133.154255.760805730% 91199.513189.690% 85
Merkez% 44,53% 55,4716.60720.69045.770136136% 10038.91337.297% 85
Beytüşşebap% 35,63% 64,372.6764.83410.1604340% 937.6987.510% 76
Cizre% 20,31% 79,699.04235.47970.432200154% 7746.07944.521% 85
Güçlükonak% 28,3% 71,71.3843.5075.8133128% 905.0704.891% 87
İdil% 32,67% 67,337.83516.14636.712136113% 8324.69223.981% 77
Silopi% 25,62% 74,3813.95840.52364.904187187% 10056.46254.481% 87
Uludere% 29,6% 70,45.03411.97521.9697272% 10020.59917.009% 94
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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