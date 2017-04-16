Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 31,31% 68,6950.471110.743255.760805622% 77170.274161.214% 85Merkez% 45,08% 54,9214.42617.57645.770136116% 8533.37032.002% 84Beytüşşebap% 35,65% 64,352.6754.82810.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şırnak
|% 31,31
|% 68,69
|50.471
|110.743
|255.760
|805
|622
|% 77
|170.274
|161.214
|% 85
|Merkez
|% 45,08
|% 54,92
|14.426
|17.576
|45.770
|136
|116
|% 85
|33.370
|32.002
|% 84
|Beytüşşebap
|% 35,65
|% 64,35
|2.675
|4.828
|10.160
|43
|40
|% 93
|7.687
|7.503
|% 76
|Cizre
|% 22,41
|% 77,59
|6.484
|22.447
|70.432
|200
|100
|% 50
|29.883
|28.931
|% 85
|Güçlükonak
|% 28,09
|% 71,91
|1.346
|3.445
|5.813
|31
|26
|% 84
|4.967
|4.791
|% 87
|İdil
|% 38,3
|% 61,7
|7.049
|11.354
|36.712
|136
|87
|% 64
|18.957
|18.403
|% 76
|Silopi
|% 25,6
|% 74,4
|13.457
|39.118
|64.904
|187
|181
|% 97
|54.438
|52.575
|% 87
|Uludere
|% 29,6
|% 70,4
|5.034
|11.975
|21.969
|72
|72
|% 100
|20.972
|17.009
|% 95