Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 31,31% 68,6950.471110.743255.760805622% 77170.274161.214% 85Merkez% 45,08% 54,9214.42617.57645.770136116% 8533.37032.002% 84Beytüşşebap% 35,65% 64,352.6754.82810.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şırnak% 31,31% 68,6950.471110.743255.760805622% 77170.274161.214% 85
Merkez% 45,08% 54,9214.42617.57645.770136116% 8533.37032.002% 84
Beytüşşebap% 35,65% 64,352.6754.82810.1604340% 937.6877.503% 76
Cizre% 22,41% 77,596.48422.44770.432200100% 5029.88328.931% 85
Güçlükonak% 28,09% 71,911.3463.4455.8133126% 844.9674.791% 87
İdil% 38,3% 61,77.04911.35436.71213687% 6418.95718.403% 76
Silopi% 25,6% 74,413.45739.11864.904187181% 9754.43852.575% 87
Uludere% 29,6% 70,45.03411.97521.9697272% 10020.97217.009% 95
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>