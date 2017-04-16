Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 31,14% 68,8647.140104.251255.760805587% 73160.206151.391% 85Merkez% 45,01% 54,9913.76316.81645.770136110% 8131.87230.579% 84Beytüşşebap% 35,65% 64,352.6754.82810.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şırnak% 31,14% 68,8647.140104.251255.760805587% 73160.206151.391% 85
Merkez% 45,01% 54,9913.76316.81645.770136110% 8131.87230.579% 84
Beytüşşebap% 35,65% 64,352.6754.82810.1604340% 937.6867.503% 76
Cizre% 22,04% 77,965.65119.98570.43220089% 4426.47625.636% 85
Güçlükonak% 28,09% 71,911.3463.4455.8133126% 844.9674.791% 87
İdil% 38,5% 61,56.87510.98236.71213684% 6218.37617.857% 76
Silopi% 24,57% 75,4311.79636.22064.904187166% 8949.70348.016% 87
Uludere% 29,6% 70,45.03411.97521.9697272% 10021.12617.009% 96
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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