Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 31,14% 68,8647.140104.251255.760805587% 73160.206151.391% 85Merkez% 45,01% 54,9913.76316.81645.770136110% 8131.87230.579% 84Beytüşşebap% 35,65% 64,352.6754.82810.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şırnak
|% 31,14
|% 68,86
|47.140
|104.251
|255.760
|805
|587
|% 73
|160.206
|151.391
|% 85
|Merkez
|% 45,01
|% 54,99
|13.763
|16.816
|45.770
|136
|110
|% 81
|31.872
|30.579
|% 84
|Beytüşşebap
|% 35,65
|% 64,35
|2.675
|4.828
|10.160
|43
|40
|% 93
|7.686
|7.503
|% 76
|Cizre
|% 22,04
|% 77,96
|5.651
|19.985
|70.432
|200
|89
|% 44
|26.476
|25.636
|% 85
|Güçlükonak
|% 28,09
|% 71,91
|1.346
|3.445
|5.813
|31
|26
|% 84
|4.967
|4.791
|% 87
|İdil
|% 38,5
|% 61,5
|6.875
|10.982
|36.712
|136
|84
|% 62
|18.376
|17.857
|% 76
|Silopi
|% 24,57
|% 75,43
|11.796
|36.220
|64.904
|187
|166
|% 89
|49.703
|48.016
|% 87
|Uludere
|% 29,6
|% 70,4
|5.034
|11.975
|21.969
|72
|72
|% 100
|21.126
|17.009
|% 96