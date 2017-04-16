Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 32,16% 67,8444.24993.343255.760805539% 67145.911137.592% 85Merkez% 45,35% 54,6513.13315.82845.770136105% 7730.20528.961% 84Beytüşşebap% 35,65% 64,352.6754.82810.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şırnak% 32,16% 67,8444.24993.343255.760805539% 67145.911137.592% 85
Merkez% 45,35% 54,6513.13315.82845.770136105% 7730.20528.961% 84
Beytüşşebap% 35,65% 64,352.6754.82810.1604340% 937.6867.503% 76
Cizre% 22,18% 77,824.77916.77070.43220075% 3822.21321.549% 84
Güçlükonak% 28,09% 71,911.3463.4455.8133126% 844.9674.791% 87
İdil% 43,99% 56,016.3268.05336.71213669% 5114.80014.379% 77
Silopi% 25,11% 74,8910.99032.78264.904187153% 8245.30343.772% 87
Uludere% 30,05% 69,955.00011.63721.9697271% 9920.73716.637% 96
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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