Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 32,16% 67,8444.24993.343255.760805539% 67145.911137.592% 85Merkez% 45,35% 54,6513.13315.82845.770136105% 7730.20528.961% 84Beytüşşebap% 35,65% 64,352.6754.82810.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şırnak
|% 32,16
|% 67,84
|44.249
|93.343
|255.760
|805
|539
|% 67
|145.911
|137.592
|% 85
|Merkez
|% 45,35
|% 54,65
|13.133
|15.828
|45.770
|136
|105
|% 77
|30.205
|28.961
|% 84
|Beytüşşebap
|% 35,65
|% 64,35
|2.675
|4.828
|10.160
|43
|40
|% 93
|7.686
|7.503
|% 76
|Cizre
|% 22,18
|% 77,82
|4.779
|16.770
|70.432
|200
|75
|% 38
|22.213
|21.549
|% 84
|Güçlükonak
|% 28,09
|% 71,91
|1.346
|3.445
|5.813
|31
|26
|% 84
|4.967
|4.791
|% 87
|İdil
|% 43,99
|% 56,01
|6.326
|8.053
|36.712
|136
|69
|% 51
|14.800
|14.379
|% 77
|Silopi
|% 25,11
|% 74,89
|10.990
|32.782
|64.904
|187
|153
|% 82
|45.303
|43.772
|% 87
|Uludere
|% 30,05
|% 69,95
|5.000
|11.637
|21.969
|72
|71
|% 99
|20.737
|16.637
|% 96