Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 33,31% 66,6937.93275.940255.760805456% 57121.357113.872% 85Merkez% 45,68% 54,3211.05613.14645.77013689% 6525.23124.202% 84Beytüşşebap% 34,29% 65,712.4714.73510.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şırnak% 33,31% 66,6937.93275.940255.760805456% 57121.357113.872% 85
Merkez% 45,68% 54,3211.05613.14645.77013689% 6525.23124.202% 84
Beytüşşebap% 34,29% 65,712.4714.73510.1604339% 917.3797.206% 75
Cizre% 22,87% 77,133.76912.71170.43220059% 3017.00916.480% 84
Güçlükonak% 28,3% 71,71.3373.3885.8133125% 814.9014.725% 87
İdil% 50,18% 49,825.6875.64736.71213656% 4111.66711.334% 77
Silopi% 25,66% 74,349.13526.47064.904187126% 6736.74735.605% 86
Uludere% 31,26% 68,744.4779.84321.9697262% 8618.42314.320% 99
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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