Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 33,31% 66,6937.93275.940255.760805456% 57121.357113.872% 85Merkez% 45,68% 54,3211.05613.14645.77013689% 6525.23124.202% 84Beytüşşebap% 34,29% 65,712.4714.73510.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şırnak
|% 33,31
|% 66,69
|37.932
|75.940
|255.760
|805
|456
|% 57
|121.357
|113.872
|% 85
|Merkez
|% 45,68
|% 54,32
|11.056
|13.146
|45.770
|136
|89
|% 65
|25.231
|24.202
|% 84
|Beytüşşebap
|% 34,29
|% 65,71
|2.471
|4.735
|10.160
|43
|39
|% 91
|7.379
|7.206
|% 75
|Cizre
|% 22,87
|% 77,13
|3.769
|12.711
|70.432
|200
|59
|% 30
|17.009
|16.480
|% 84
|Güçlükonak
|% 28,3
|% 71,7
|1.337
|3.388
|5.813
|31
|25
|% 81
|4.901
|4.725
|% 87
|İdil
|% 50,18
|% 49,82
|5.687
|5.647
|36.712
|136
|56
|% 41
|11.667
|11.334
|% 77
|Silopi
|% 25,66
|% 74,34
|9.135
|26.470
|64.904
|187
|126
|% 67
|36.747
|35.605
|% 86
|Uludere
|% 31,26
|% 68,74
|4.477
|9.843
|21.969
|72
|62
|% 86
|18.423
|14.320
|% 99