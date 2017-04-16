Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 33,93% 66,0728.41855.348255.760805346% 4389.85683.766% 85Merkez% 47,99% 52,018.2978.99345.77013665% 4818.04717.290% 84Beytüşşebap% 34,29% 65,712.4714.73510.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şırnak
|% 33,93
|% 66,07
|28.418
|55.348
|255.760
|805
|346
|% 43
|89.856
|83.766
|% 85
|Merkez
|% 47,99
|% 52,01
|8.297
|8.993
|45.770
|136
|65
|% 48
|18.047
|17.290
|% 84
|Beytüşşebap
|% 34,29
|% 65,71
|2.471
|4.735
|10.160
|43
|39
|% 91
|7.379
|7.206
|% 75
|Cizre
|% 23,68
|% 76,32
|2.439
|7.862
|70.432
|200
|39
|% 20
|10.580
|10.301
|% 84
|Güçlükonak
|% 27,92
|% 72,08
|1.149
|2.966
|5.813
|31
|22
|% 71
|4.260
|4.115
|% 88
|İdil
|% 54,49
|% 45,51
|3.542
|2.958
|36.712
|136
|34
|% 25
|6.728
|6.500
|% 76
|Silopi
|% 26,34
|% 73,66
|7.122
|19.912
|64.904
|187
|98
|% 52
|27.911
|27.034
|% 86
|Uludere
|% 30,02
|% 69,98
|3.398
|7.922
|21.969
|72
|49
|% 68
|14.951
|11.320
|% 100