Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞırnak% 33,93% 66,0728.41855.348255.760805346% 4389.85683.766% 85Merkez% 47,99% 52,018.2978.99345.77013665% 4818.04717.290% 84Beytüşşebap% 34,29% 65,712.4714.73510.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şırnak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şırnak% 33,93% 66,0728.41855.348255.760805346% 4389.85683.766% 85
Merkez% 47,99% 52,018.2978.99345.77013665% 4818.04717.290% 84
Beytüşşebap% 34,29% 65,712.4714.73510.1604339% 917.3797.206% 75
Cizre% 23,68% 76,322.4397.86270.43220039% 2010.58010.301% 84
Güçlükonak% 27,92% 72,081.1492.9665.8133122% 714.2604.115% 88
İdil% 54,49% 45,513.5422.95836.71213634% 256.7286.500% 76
Silopi% 26,34% 73,667.12219.91264.90418798% 5227.91127.034% 86
Uludere% 30,02% 69,983.3987.92221.9697249% 6814.95111.320% 100
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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