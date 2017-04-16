Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 57,93% 42,0773.56853.433155.463744744% 100130.043127.001% 84Merkez% 37,94% 62,0614.82224.24245.386142142% 10039.84939.064% 88Ayancık% 55,11% 44,897.7946.34918.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sinop
|% 57,93
|% 42,07
|73.568
|53.433
|155.463
|744
|744
|% 100
|130.043
|127.001
|% 84
|Merkez
|% 37,94
|% 62,06
|14.822
|24.242
|45.386
|142
|142
|% 100
|39.849
|39.064
|% 88
|Ayancık
|% 55,11
|% 44,89
|7.794
|6.349
|18.015
|99
|99
|% 100
|14.492
|14.143
|% 80
|Boyabat
|% 69,5
|% 30,5
|18.214
|7.993
|32.136
|162
|162
|% 100
|26.817
|26.207
|% 83
|Dikmen
|% 78,43
|% 21,57
|2.465
|678
|4.156
|33
|33
|% 100
|3.254
|3.143
|% 78
|Durağan
|% 82,81
|% 17,19
|8.479
|1.760
|12.792
|90
|90
|% 100
|10.521
|10.239
|% 82
|Erfelek
|% 56,12
|% 43,88
|4.111
|3.215
|9.239
|55
|55
|% 100
|7.591
|7.326
|% 82
|Gerze
|% 56,49
|% 43,51
|8.573
|6.602
|18.586
|81
|81
|% 100
|15.538
|15.175
|% 84
|Saraydüzü
|% 78,02
|% 21,98
|2.581
|727
|4.227
|33
|33
|% 100
|3.404
|3.308
|% 81
|Türkeli
|% 77,76
|% 22,24
|6.529
|1.867
|10.926
|49
|49
|% 100
|8.577
|8.396
|% 79